“Neve senza barriere” per oltre 120 ragazzi dell’Anffas Trentino Onlus

Sci che scorrono sulla pista, ciaspole che affondano nella neve fresca, motoslitte e quad pronti a regalare emozioni: le Viote del Monte Bondone si sono animate nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, con la decima edizione della Giornata sulla neve organizzata da Anffas Trentino Onlus.

Sono stati oltre 120 i partecipanti, tra cui circa settanta allievi provenienti dalle strutture di Trento, Aldeno, Arco e Borgo Valsugana. Per tutti, una mattinata all’insegna dello sport e della condivisione: sci da fondo, camminata con le ciaspole e percorsi su motoslitte e quad, sempre affiancati dagli insegnanti di sci ed educazione motoria, dagli educatori e dai volontari dell’associazione.

Determinante anche quest’anno la collaborazione con la Scuola di sci del Centro Fondo del Monte Bondone e con l’Associazione nazionale carabinieri della val di Cembra, che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento in condizioni di sicurezza. La giornata si è conclusa con il pranzo al rifugio del Centro Viote e con un momento di ringraziamento dedicato alle realtà che sostengono la manifestazione.

La Giornata sulla neve si è confermata non come un evento competitivo, ma come un’esperienza di crescita. Nessuna classifica, nessun cronometro: il vero risultato è stato superare un timore, trovare equilibrio sugli sci, affrontare una nuova esperienza sostenendosi a vicenda. Un percorso che coinvolge allievi, educatori e volontari, tutti protagonisti attivi della giornata.

Nata nel 2015, l’iniziativa è cresciuta nel tempo grazie alla partnership con ASIS, al patrocinio del Comune di Trento e al sostegno del Fondo Comune Casse Rurali Trentine. Dal 2023 la manifestazione si identifica con lo slogan “Neve senza barriere”, in continuità con i “Giochi senza barriere” che Anffas organizza da oltre vent’anni a Trento nel mese di settembre: un messaggio chiaro, che ribadisce come lo sport possa essere uno spazio realmente aperto a tutti.