Pool Promozione, Itas femminile sconfitta da Busto Arsizio

Cade in tre parziali sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio l’Itas Trentino femminile, che nella prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione trova un nuovo stop: nel finale delle tre frazioni è sempre la formazione di casa a piazzare il break decisivo, gelando un’Itas Trentino abile nel corso della gara a risalire spesso e volentieri con generosità da situazioni di punteggio complicate. Decisivi i 34 punti in due del tandem Taborelli (14)-Enneking (20), con quest’ultima premiata come mvp della sfida grazie soprattutto alle sue ottime percentuali a rete (48%). In casa trentina la migliore, osservando i numeri, è Giulia Marconato con 9 punti a referto (4 firmati con il muro), in doppia cifra la sola Irbe Lazda (11 punti), ferma però al 35% a rete. Marcata la differenza in attacco in favore delle padrone di casa (46 punti a 28), che hanno però concesso a Trento ben 25 errori diretti (14 al servizio e 11 in azione).

La cronaca. Beltrami conferma il medesimo starting six visto all’opera domenica con Altafratte, con Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Laporta libero. Mauro Tettamanti, tecnico della Futura Giovani, risponde con Sassolini al palleggio, Taborelli opposto, Longobardi e Enneking laterali, Rebora e Farina al centro e Blasi libero. L’Itas Trentino entra colpevolmente in ritardo in partita, quando il tabellone della Soevis Arena segna già 7-1 in favore delle padrone di casa. Il muro gialloblù dà la scossa all’Itas, vanno a segno Pamio e Cosi e la squadra ospite si avvicina (8-5), spingendosi fino al -1 quando con lo stesso fondamentale sono prima Marconato e poi Cosi ad esaltarsi (13-12). Un errore di Lazda lancia nuovamente Busto Arsizio a distanza di sicurezza (18-14) ma anche in questo caso è il solidissimo muro trentino a tenere a galla l’Itas, che con i block di Giuliani e Pamio sfiora nuovamente l’aggancio (21-20). Sul più bello, però, Trento accusa un altro passaggio a vuoto, che Rebora (muro) e Longobardi (ace) trasformano nel 25-21 finale.

Equilibrata la fase iniziale del secondo set, con Beltrami che getta nella mischia Ristori Tomberli per Giuliani (6-3) per provare a sistemare una ricezione non sempre impeccabile. L’Itas torna in parità sul 7-7 ma è nuovamente la Futura Giovani ad allungare nel punteggio, sfruttando qualche difficoltà di troppo di Trento nel mettere palla a terra in attacco (13-8). Sale in cattedra Marconato – a segno prima al servizio (13-10) e poi a muro (16-15) – che tiene in corsa l’Itas ma come nel set precedente non appena l’Itas Trentino si avvicina la Futura Giovani allunga nuovamente, sfruttando soprattutto un servizio pungente e la verve in attacco di Longobardi (23-20). Trento annulla il primo set point ma al secondo tentativo la pipe di Enneking sancisce il 25-21.

L’Itas cerca soluzioni diverse in attacco e con Lazda e Giuliani risponde in avvio di terzo parziale alla Futura Giovani (9-9), trovando il vantaggio grazie all’errore di Longobardi (9-10). Due guizzi di Enneking spingono le lombarde sul 16-12, Trento sembra alle corde ma riesce a reagire con un’attenta Marconato (17-15), pareggiando i coti grazie all’attacco out di Longobardi (20-20). Taborelli fa 22-20 in contrattacco, Enneking non sbaglia più nulla e da posto 4 mette a terra i due palloni che regalano il successo alla Futura Giovani (25-22).

«Complimenti a Busto Arsizio che in battuta, nell’aggressività in difesa e nelle variazioni dei colpi d’attacco ha espresso davvero un’ottima pallavolo – spiega a fine gara Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino – . Mi spiace molto soprattutto per il break subito in avvio di gara, poi siamo stati bravi a rientrare però in generale non siamo mai riusciti ad essere veramente concreti. A differenza di domenica, quando abbiamo provato tutto ciò che era nelle nostre possibilità, in quest’occasione invece ci portiamo via qualche rimpianto per quello che avremmo potuto fare ma che non abbiamo fatto».

L’Itas Trentino tornerà in campo mercoledì 4 marzo alle ore 20 al PalaGeorge di Montichiari per affrontare in trasferta la Valsabbina Millenium Brescia nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno della Pool Promozione.

Il tabellino.

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino 3-0

(25-21, 25-21, 25-22)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Enneking 20, Farina 7, Taborelli 14, Longobardi 8, Rebora 7, Sassolini 1, Blasi (L); Orlandi 0, Ternava 0, Sormani 0. N.e. Alberti, Nella, Talarico, Aina (L). Allenatore: Mauro Tettamanti.

ITAS TRENTINO: Giuliani 7, Marconato 9, Monza 0, Pamio 8, Cosi 3, Lazda 11, Laporta (L); Andrich 0, Ristori Tomberli 1, Guerra 0, Iob 0. N.e. Colombo, Zeni. Allenatore: Alessandro Beltrami.

ARBITRI: Matteo Mannarino e Riccardo Faia.

DURATA SET: 26’, 25′, 25′; Totale: 1h22′.

NOTE: Futura Giovani: 5 muri, 6 ace, 14 errori in battuta, 11 errori in azione, 43% in attacco, 50% (38%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 2 ace, 8 errori in battuta, 10 errori in azione, 33% in attacco, 50% (38%) in ricezione. Mvp: Enneking.