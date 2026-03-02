Moni Ovadia a Rovereto: le ragioni del NO al referendum

Dalla Corea del Sud per conoscere le esperienze di gestione dell’orso in Trentino

Sono venuti in Trentino fin dalla Corea del Sud alcuni tecnici operanti nell’ambito faunistico, per conoscere da vicino le esperienze, i risultati e le prospettive nella conservazione e gestione dell’orso messe in atto dagli esperti dei Servizi Faunistico e Foreste della Provincia autonoma di Trento. La visita in corso in questi giorni rappresenta un momento […]