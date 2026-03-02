Moni Ovadia a Rovereto: le ragioni del NO al referendum

Martedì 10 marzo 2026 alle ore 20.30 si terrà, presso la Sala della Filarmonica in Rovereto, un incontro pubblico organizzato dal comitato “GIUSTO DIRE NO”.
Moni Ovadia, artista e scrittore, da sempre voce critica e autorevole nel panorama culturale italiano, approfondirà in particolare le motivazioni sociali ed etiche alla base della scelta del NO.
L’incontro si propone come un momento di riflessione profonda sulla riforma referendaria in materia di Giustizia oggetto del referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 analizzando i rischi che una vittoria del “SÌ” comporterebbe per la democrazia e il territorio del Trentino-Alto Adige. “La presenza di Ovadia – sottolineano gli organizzatori – garantisce uno sguardo lucido e non convenzionale su una scelta che segnerà il nostro futuro”.
Ingresso libero sino ad esaurimento posti.