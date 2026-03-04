Il 7 marzo all’Atelier Benigni le “Letture in vetrina” con Andrea Castelli

Sarà un appuntamento speciale quello con le Letture in vetrina dell’Atelier Benigni degli editori di Trento, in programma sabato 7 marzo a partire dalle 10.30: il protagonista della mattinata, infatti, sarà il noto attore, autore e doppiatore Andrea Castelli, che interpreterà dalla vetrina dell’Atelier una serie di brani tratti dai libri delle case editrici trentine presenti nello spazio culturale di via Belenzani 51.

Tema delle letture saranno i personaggi che hanno fatto in qualche modo la storia del territorio trentino: dall’irredentista Cesare Battisti, allo statista Alcide Degasperi, dal musicologo Laurence Feininger, alla scrittrice Giulia Turco Turcati fino al prete di strada don Dante Clauser, raccontati dai volumi protagonisti dell’offerta culturale e letteraria dell’Atelier.

Andrea Castelli è attore professionista, autore e doppiatore. Conosciuto in regione prima con l’innovativo gruppo de “I Spiazaroi” (1975-2000) e poi per i suoi monologhi in dialetto trentino. Ama variare dal brillante al serio, dal classico al moderno, dal dialetto all’italiano. Recita e collabora con il Teatro Stabile di Bolzano.

L’appuntamento, realizzato con l’Associazione Sanbaradio, porterà nei prossimi mesi alla realizzazione di una serie di podcast che, oltre a riportare le letture più significative, presenterà le principali produzioni editoriali trentine e affronterà i temi trattati nei libri anche grazie al contributo di ospiti ed esperti.