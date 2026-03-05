“Lascia che tutto ti accada”: a Palazzo Assessorile la fragilità si fa arte con la mostra promossa da GSH

Crescono i prestiti alla Biblioteca comunale di Cles: nel 2025 sono stati 28.133

Sono numeri in continua crescita quelli registrati dalla Biblioteca comunale di Cles nel corso del 2025. Gli iscritti attivi, ovvero coloro che durante l’anno hanno preso in prestito almeno un libro, si sono assestati a 2.430 utenti. Ma il dato più sorprendente è quello che riguarda i prestiti totali: 28.133 nell’arco dell’anno (nel 2024 erano […]