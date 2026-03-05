“Lascia che tutto ti accada”: a Palazzo Assessorile la fragilità si fa arte con la mostra promossa da GSH

Sabato 7 marzo, alle 18, le sale del palazzo assessorile di Cles apriranno le porte alla mostra “Lascia che tutto ti accada”. L’evento, nato dalla sinergia tra la cooperativa sociale GSH, il Mart di Rovereto e il Comune di Cles, rappresenta un appuntamento centrale nel calendario culturale della Val di Non.
L’esposizione, curata da Giosuè Ceresato, si inserisce nel percorso promosso dalla Provincia di Trento e da Trentino Marketing in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Attraverso pittura, scultura e fotografia, la mostra presenta 70 lavori di maestri del XX secolo e di artisti viventi, con particolare attenzione a quelli attivi in Trentino.
A cura di Giosué Ceresato, il progetto si sviluppa a partire dalle opere di due grandi artisti internazionali disabili, Hans Hartung e Chuck Close , e dalle potenti immagini di Oliviero Toscani e dei MASBEDO.