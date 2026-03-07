Elisa Zendri conquista due argenti ai Virtus World Short Trach Championships 2026

Doppio argento per Elisa Zendri. Ai Virtus World Short Track Championships 2026, in corso a Ourense, in Spagna, l’atleta di Ala tesserata con l’Us Quercia di Rovereto, si conferma tra le migliori atlete Fisdir del mondo. Scesa in pista in mattinata nei 60 metri ha tagliato il traguardo in 10″02 preceduta soltanto dall’altra azzurra in gara Chiara Zeni (9″45). Un risultato che si è ripetuto qualche ora dopo nel salto in lungo con Elisa atterrata alla misura di 3.45 dietro ancora una volta a Chiara Zeni (3.72) in un podio tutto italiano chiuso da Nicole Orlando (3.29).

“Mandiamo i nostri complimenti a Elisa – affermano il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Mattia Gottardi – che ha reso ancora più entusiasmante questo giorno storico per lo sport trentino. Dopo le Olimpiadi anche le discipline paralimpiche, sia invernali sia in questo caso l’atletica leggera, ci stanno regalando medaglie ed emozioni a ripetizione. Segno che gli sforzi fatti per garantire a tutti la possibilità di fare sport in Trentino stanno dando i loro frutti”.