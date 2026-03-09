Andrea Pennacchi torna al teatro di Pergine con “Alieni in laguna”

Andrea Pennacchi

Andrea Pennacchi torna al Teatro di Pergine con un nuovo spettacolo: Alieni in laguna in scena mercoledì 11 marzo alle 20.30. La produzione Galapagos Produzioni mette sul palco i testi di Andrea Pennacchi, Marco Gnaccolini, Marco Segato e Raffaele Pizzati Sertorelli con le musiche scritte e suonate dal vivo da Giorgio Gobbo.

In un palcoscenico trasformato in una surreale laguna Andrea Pennacchi porta in scena uno spettacolo che esplora l’impatto delle specie aliene sulla biodiversità locale e globale, mettendo in luce come i cambiamenti climatici e le azioni dell’uomo ne favoriscano la diffusione in maniera irreversibile. Un racconto che fonde realtà e fantasia, storia e biografia, scienza e folklore veneto. Sul palco le illustrazioni proiettate accompagnano la narrazione: un granchio blu che scivola tra i canali di Venezia, un pesce siluro gigante che emerge dalle acque torbide del Po, una nuvola di zanzare tigre che oscura il cielo sul Delta del Po. Questi elementi visivi saranno accompagnati da una colonna sonora che mescola rumori della natura, suoni urbani e musica dal vivo. Con la sua caratteristica abilità di mescolare comicità e dramma, Pennacchi usa un suo personale bestiario alieno per toccare temi di grande attualità: le migrazioni umane indotte dai cambiamenti climatici, le sfide dell’integrazione in una società in rapido cambiamento, la necessità di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente.

Alieni in Laguna diventa specchio della società contemporanea, invitando il pubblico a riflettere sulle proprie azioni e sul concetto stesso di “alieno”. Ad accompagnare il pubblico verso il finale Pennacchi racconta la storia del baccalà, un cibo un tempo “alieno”, diventato un simbolo della cucina veneta. Un finale che invita all’azione e alla speranza, suggerendo che, con saggezza e rispetto, possiamo trovare un nuovo equilibrio nel nostro ecosistema in continua evoluzione.