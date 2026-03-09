Diga di Ponte Pià: le osservazioni contrarie del Comitato di difesa delle acque

Le acque dei laghi del Trentino sono in buona salute: 39 i punti di prelievo

Sono tutte eccellenti le acque dei laghi del Trentino: a dirlo è il monitoraggio delle acque di balneazione che in tutti i 39 punti di prelievo ha dato un esito ottimale. Oggi la Giunta provinciale di Trento, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali, ha individuato le acque di balneazione, a partire dagli esiti […]