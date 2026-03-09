Fiera di San Giuseppe, trasporto pubblico potenziato

La fiera di San Giuseppe a Trento. Foto © Gianni Zotta

Alla Fiera di San Giuseppe si può andare anche con l’autobus o con il treno così si risparmia, visto il caro carburanti di questo ultimo periodo, si aiuta l’ambiente e si evita di congestionare la città. Proprio per facilitare chi vuole lasciare l’auto a casa, domenica 15 marzo, in occasione della tradizionale fiera che annuncia la primavera insieme alla mostra dell’agricoltura, il Comune di Trento in collaborazione con Trentino Trasporti ha deciso di potenziare alcune linee del trasporto pubblico che, dalle 9 alle 18, avranno quindi una frequenza di 30 minuti anziché di un’ora come normalmente previsto nei giorni festivi

Le linee interessate sono la 3 (Cortesano-Villazzano 3), la 8 (Centochiavi-Mattarello), la 9 (piazza Dante-Villamontagna), la 10 (Piazza Dante-Cognola/Montevaccino), la 5 (Piazza Dante-Oltrecastello), la 6 (Vela-Grotta), la 1 (Ospedale-Piazza Dante-Sopramonte), la 12 (Piazza Dante-Romagnano).

Inoltre la Provincia autonoma, accogliendo la richiesta del Comune di Trento, potenzierà le corse della ferrovia Trento Malè. Domenica 15 marzo sono previste quattro corse aggiuntive: alle 13.31 e alle 16.31 da Mezzolombardo, alle 15.40 e alle 17.40 da Trento.

Spostamento della fermata della navetta al parcheggio Italcementi. In alternativa, se per qualsiasi motivo non è possibile lasciare l’auto a casa, il consiglio è quello di utilizzare uno dei parcheggi di attestamento della città (Zuffo, Ex Italcementi, Montebaldo, Ghiaie, Ragazzi del ‘99, Lidorno e Villazzano stazione). Per il parcheggio nell’area ex Italcementi c’è una novità: da mercoledì 11 maggio cambia la collocazione della fermata della navetta, che da via Papiria si sposta vicino all’uscita del parcheggio, posizione che è a pochi passi dalla fermata dei pullman internazionali. Con la nuova collocazione la navetta serve in modo più comodo sia i viaggiatori che i pendolari o comunque chi lascia l’auto nel parcheggio di attestamento. Cambia dunque anche il percorso della navetta che dal ponte San Lorenzo svolta su Lungadige San Nicolò (o viceversa) e non percorre più la tratta via Papiria, via Verruca, via Brescia.

La navetta parcheggi, che serve anche il parcheggio Zuffo, garantisce una frequenza nei giorni feriali ogni 10 minuti nelle ore di punta (fino alle 10 del mattino e dalle 16 alle 19) e 15 minuti nelle restanti fasce orarie della giornata (dalle 10 alle 16 e dalle 19.20 alle 21) mentre nei giorni festivi la frequenza è ogni 30 minuti. Le corse sono 70 al giorno nei giorni feriali, 27 nei festivi.