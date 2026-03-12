A Rovereto dal 19 al 28 marzo tornano i “Rosmini Days”

Antonio Rosmini

Tornano a Rovereto nei prossimi giorni i Rosmini Days, l’evento che ripercorre la vita e il pensiero di Antonio Rosmini, il più illustre filosofo roveretano e trentino, attraverso una serie di conferenze e appuntamenti rivolti alla cittadinanza. L’undicesima edizione si terrà dal 19 al 28 marzo in varie sedi a Rovereto e, come di consueto, è promossa da Università di Trento (Centro di studi e ricerche “Antonio Rosmini”), Comune di Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati e Biblioteca Rosminiana.

I dettagli del programma della nuova edizione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà martedì prossimo, 17 marzo alle 12, nella Sala Consiglio del Comune di Rovereto (piazza Podestà 11).

A portare il saluto dell’amministrazione cittadina sarà l’assessora all’istruzione del Comune di Rovereto, Silvia Valduga. Il programma sarà illustrato dal direttore del Centro di studi e ricerche “Antonio Rosmini” dell’Università di Trento, Paolo Marangon. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle altre istituzioni promotrici: il vicepresidente dell’Accademia degli Agiati, Maurizio Dapor, e il rettore della Casa Rosmini e Biblioteca Rosminiana, padre Mario Pangallo. Infine, l’intervento del direttore della Civica Scuola Musicale “Zandonai”, Cosimo Leonardo Colazzo, che introdurrà il primo degli appuntamenti in programma che apre la rassegna.

Si tratta del concerto “Dialoghi – Verso l’altro”, in onore di Antonio Rosmini che si terrà giovedì 19 marzo alle 20.30 alla Sala Filarmonica (corso Rosmini 86) come evento inaugurale, con esecuzioni e composizioni delle studentesse e degli studenti della Civica Scuola Musicale “R. Zandonai” e del Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, coordinati da Cosimo Colazzo e dai docenti dei due istituti. Il concerto, come le altre iniziative dei Rosmini Days, è a ingresso libero e gratuito. Alcune iniziative sono però riservate alle sole scuole.

Maggiori informazioni nella conferenza stampa di martedì. Le colleghe e i colleghi giornalisti/e sono cordialmente invitati/e.