Cinquanta scatti per raccontare il tumore al seno. A Torre Mirana l’esposizione fotografica “Io ero, sono, sarò”

È prevista per domani, venerdì 13 marzo alle 18, nelle Cantine di Torre Mirana, in via Belenzani a Trento, l’inaugurazione della mostra fotografica “Io ero, sono, sarò”, ideata dalla fotogiornalista Silvia Amodio e curata da Lucia Di Gruttola, ex paziente oncologica.

L’esposizione, per la prima volta in Trentino, è stata fortemente voluta dall’associazione Lotus, impegnata nel promuovere cultura della prevenzione, consapevolezza e sostegno alle persone che affrontano il tumore al seno.

In mostra 50 ritratti di grande formato (49 donne e 1 uomo) accompagnati da parole autentiche che raccontano identità, fragilità, coraggio e rinascita. Un percorso visivo e narrativo che invita a guardare oltre la malattia, restituendo dignità e voce a chi l’ha attraversata.

“Io ero, sono, sarò” nasce dall’ascolto profondo delle persone ritratte e dalla volontà di trasformare la fotografia in uno spazio di incontro e riflessione. Il progetto mette al centro il valore del tempo, il cambiamento interiore e la forza delle relazioni, offrendo al pubblico un’occasione per avvicinarsi al tema del tumore al seno con sensibilità e consapevolezza.

L’associazione Lotus ha scelto di portare questa mostra a Trento per ampliare il dialogo sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, ma anche per creare un momento collettivo di riconoscimento, empatia e sostegno.

La mostra sarà visitabile fino a martedì 31 marzo, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, il lunedì lo spazio resterà chiuso al pubblico.