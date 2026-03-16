Più di duemila i chili di rifiuti raccolti da Plastic Free a Trento in 2 anni

Sono più di duemila i chili di rifiuti raccolti negli ultimi due anni dall’associazione Plastic Free, firmataria del patto di collaborazione Plastic Free X Trento. Dodici le pulizie ambientali con 2091 chili di rifiuti recuperati, cinque le raccolte di mozziconi per un “bottino” di tredici chili e mezzo, che per sensibilizzare i più giovani sul corretto conferimento saranno esposti nelle scuole all’interno di un contenitore di vetro e plexiglass realizzato da un artista trentino. Circa cinquecento volontari coinvolti, otto gli incontri di sensibilizzazione con la cittadinanza e sette quelli organizzati nelle scuole medie e nei licei per un totale di quasi ottocento persone raggiunte, tre le Circoscrizioni coinvolte e circa centosessanta le ore dedicate dai referenti dell’associazione per l’organizzazione delle attività.

Sono questi i numeri della collaborazione nata nel 2024 tra il Comune e l’associazione Plastic Free, che ha portato al rinnovo del patto di collaborazione per altri cinque anni.

Il nuovo patto, Plastic Free X Trento 2.0, vedrà nuovamente impegnati i firmatari in iniziative di sensibilizzazione ambientale che coinvolgeranno attivamente la cittadinanza nella tutela del territorio e nella riduzione dell’inquinamento da plastica. Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono infatti la riduzione della plastica monouso, la sensibilizzazione sui temi dell’inquinamento ambientale e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella cura degli spazi pubblici.