Play Off, l’Itas perde anche in gara 2 con la Lube Civitanova

L’Eurosuole Forum respinge l’Itas Trentino. Anche gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca 2026 è infatti stata ad appannaggio della Cucine Lube Civitanova, che in questo caso per ottenere il punto del 2-0 nella serie ha potuto chiudere il discorso già in tre set, confermando la sua grande continuità fra le mura amiche, dove in questa stagione ha vinto tredici delle quindici partite ufficiali giocate.

Privi di Michieletto e, all’ultimo, anche di Lavia, i Campioni d’Italia non sono riusciti a sovvertire il pronostico della vigilia, cedendo al cospetto dei padroni di casa al termine di una partita che li ha visti comunque protagonisti specialmente nel primo e nel terzo set, in cui si è giocato punto a punto fino allo sprint finale, quando poi i locali hanno sempre avuto la meglio grazie ad un grande Nikolov (19 punti anche questa sera col 65%) e ad un Bottolo che lo ha spalleggiato bene, non solo in attacco ma anche in battuta. Meno battaglia invece nel secondo parziale, che Trento ha dovuto cedere nettamente ma che aveva tenuto in piedi sino al 13-15 prima di cedere sotto i servizi dello scatenato martello bulgaro. Fra i più positivi nelle fila gialloblù lo schiacciatore Jordi Ramon, best scorer dei suoi con 13 punti, un ace ed il 50% a rete, ed il capitano Riccardo Sbertoli. Per non terminare la difesa dello scudetto che porta sulle maglie, ora l’Itas Trentino dovrà necessariamente vincere gara 3 in programma mercoledì sera di nuovo alla BTS Arena (ore 20.30).

“Abbiamo provato a fare del nostro meglio, ma stasera contro questa Civitanova c’era obiettivamente poco da fare – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez al termine di gara 2 – ; la Lube ha giocato un’ottima partita in tutti i fondamentali, dominando la scena in alcuni momenti. Abbiamo faticato a contenerla, ma abbiamo reagito sino in fondo. Non è bastato, ma ci giocheremo tutto mercoledì in gara 3, provando ad esprimerci meglio, anche contando sull’apporto dei nostri tifosi”.

Fra tre giorni, mercoledì 18 marzo alle 20.30, le due squadre torneranno in campo alla BTS Arena per gara 3 della serie. Gara compresa in abbonamento, prevendita biglietti già attiva, anche online su https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/quarto-di-finale-play-off-q3-itas-trentino-vs-civitanova/296954.