Venticinque anni fa la morte di monsignor Gottardi: ecco il racconto di Vita Trentina

San Vigilio, l’arcivescovo Tisi: “Nella Chiesa si vivano rapporti nuovi, dominati dalla fiducia”

La Chiesa come il luogo dove si vivono “rapporti nuovi, dominati dalla fiducia”. Una fiducia di cui ha bisogno il mondo, dominato dalla “cronica sfiducia nei confronti dell’umano”, e dove l’ultima occasione in cui il futuro è stato percepito “come chance, forza e vita è stato il momento in cui l’uomo ha messo per la […]