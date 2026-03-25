Allerta gialla per vento forte fino a venerdì 27 marzo

La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta gialla per vento forte dalle 18 di oggi – mercoledì 25 marzo – alle 24 di venerdì 27 marzo. Nella serata di oggi è atteso il passaggio di un fronte freddo con temperature in repentino calo, tra 6 e 8 °C in montagna, e precipitazioni deboli o moderate con quota neve in calo fino a circa 900 metri. Neve mista a pioggia o graupel (neve pallottolare) potrà essere localmente osservata anche a quote vicine o inferiori ai 700 metri ma con eventuali accumuli nulli o molto scarsi. A quote superiori i 1000-1200 metri potranno invece cadere tra 5 e 15 centimetri di neve, o di più soprattutto alle quote più alte. Non è escluso che, localmente, le precipitazioni possano risultare anche a carattere temporalesco.

Dopo il passaggio del fronte freddo, nella notte tra oggi e domani, i venti tenderanno a ruotare e ad intensificare da Nord con raffiche forti o molto forti, soprattutto nelle zone esposte in montagna, dove localmente potranno superare i 120 chilometri orari. Nelle valli, specie in quelle orientate Nord-Sud, sono previste forti raffiche di foehn; localmente, anche nelle valli, potranno essere misurate raffiche superiori a 80-90 chilometri orari.

Sebbene le raffiche più intense siano attese al pomeriggio-sera di giovedì, anche venerdì i venti da nord persisteranno forti o molto forti. In montagna sarà marcato l’effetto wind chill, mentre a bassa quota il calo termico sarà inizialmente limitato dall’effetto foehn; la sensazione di freddo sarà comunque ben percepita anche nelle valli a causa del forte vento. Sabato e domenica i venti saranno meno intensi, con conseguente aumento del rischio gelate nelle zone pianeggianti dove il vento cesserà prima dell’alba.

Si consiglia di controllare ed assicurare impalcature e tettoie, di evitare di parcheggiare sotto gli alberi, di prestare particolare prudenza alla guida dei mezzi telonati o trainanti rimorchi. È probabile inoltre che, soprattutto nelle zone esposte, alcuni impianti di risalita saranno chiusi.

Il Servizio Gestione strade, in caso di strade innevate, invita a moderare la velocità, ad aumentare la distanza di sicurezza, a porre particolare attenzione ai mezzi spazzaneve e spargisale e ad utilizzare pneumatici da neve o catene a bordo fino al prossimo 15 aprile.