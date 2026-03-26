Cuore e memoria, torna la rassegna amatoriale di scrittura per over 65

Torna l’appuntamento con Cuore e memoria, la rassegna annuale di scrittura dedicata alle persone con più di 65 anni, quest’anno con il tema Eravamo giovani, saremo futuro.

Il progetto, organizzato dalle rete delle realtà aderenti al Tavolo attività aperte coordinato dal Centro servizi anziani Contrada Larga e supportato dal Comune di Trento, è ormai giunto alla diciottesima edizione e desidera, attraverso la scrittura creativa, valorizzare le competenze e le passioni delle persone anziane.

L’evento è dedicato alle persone over 65 del Territorio Val d’Adige o iscritte alle organizzazioni promotrici che potranno cimentarsi nel comporre, in versi o in prosa, in lingua italiana o in dialetto trentino, un messaggio motivazionale rivolto ai giovani per affrontare al meglio il futuro.

L’opera inedita – di lunghezza massima di una pagina – potrà essere scritta individualmente o in collaborazione con una persona più giovane e dovrà essere presentata via e-mail all’indirizzo opere.trento@gmail.com o consegnata alla sede di uno degli enti organizzatori entro venerdì 3 aprile. Attraverso le medesime modalità sarà possibile ottenere il modulo di iscrizione.

Mercoledì 13 maggio alle 14.30, alla Circoscrizione Oltrefersina di via Clarina 2/1, si terrà la cerimonia conclusiva in cui verranno premiate le opere migliori. Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle realtà coinvolte è possibile chiamare il Centro Servizi Anziani “Contrada Larga” al numero 0461.235348 o scrivere all’indirizzo opere.trento@gmail.com.