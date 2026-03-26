Forte vento, disagi e problemi in città a Trento

Il forte vento che da questa mattina soffia sul Trentino ha causato diversi disagi e problemi anche sul territorio della città di Trento. Gli agenti della Polizia locale sono dovuti intervenire – spesso in collaborazione con i vigili del fuoco e carabinieri – per mettere in sicurezza strade e marciapiedi dove erano caduti oggetti dalle case o rami dagli alberi.

Finora l’incidente più grave è avvenuto all’angolo tra via Esterle e via Prati per la caduta di una tegola che ha colpito alla mano un ragazzo che passava in strada. Gli agenti lo hanno soccorso e il giovane è al Pronto soccorso per farsi medicare.

In via Orsi e in via Bezzi sono stati invece i pannelli fissi che ospitano i manifesti elettorali a fare le spese del forte vento. Fortunatamente non ci sono stati danni alle auto. In via Filzi un’imposta che sbatteva al terzo piano di una casa ha causato la caduta di pezzi di intonaco da un edificio privato. Il traffico è stato fermato per consentire di bloccare lo scuro. In via Oriola invece – vedi foto – una grande lamiera che fungeva da tettoia di alcune soffitte stava per staccarsi ma è stata tolta dai vigili del fuoco intervenuti con l’auto-scala

Infine in corso del Lavoro e della Scienza alcuni rami sono caduti sulle auto. I tecnici del servizio Parchi e giardini, supportati dai carabinieri che hanno regolato il traffico, sono intervenuti per tagliare i rami instabili e mettere in sicurezza la zona.