Ad aprile la prevenzione alcologica “gira” per il Trentino

Aprile è in tutto il mondo il mese dedicato alla prevenzione alcologica. Anche quest’anno i Centri alcologia, antifumo e altre fragilità dell’Unità operativa dipendenze di Asuit, in collaborazione con i volontari Acat (Associazioni dei club alcologici territoriali), organizzano una serie di appuntamenti sul territorio per informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al consumo di alcol.

ECCO LA LISTA DEGLI APPUNTAMENTI

7 aprile | Rovereto | ingresso ospedale Santa Maria del Carmine | 9-12

13 aprile | Malè | Poliambulatori | 8-10

14 aprile | Cles | ingresso Palazzina ex Geriatrico | 8-10

14 aprile | Mezzolombardo | Centro sanitario San Giovanni | 9.30-11

14 aprile | Pergine Valsugana | atrio Distretto sanitario est | 8-10

15 aprile | Cavalese | sala attesa ospedale di Fiemme | 8-12

16 aprile | Pellizzano | punto prelievi | 8-10

17 aprile | Trento | ingresso ospedale Santa Chiara | 9-11

21 aprile | Rovereto | ingresso Casa della Comunità | 9-12

28 aprile | Trento | ingresso poliambulatori Crosina Sartori | 8-10

Per tutto il mese di aprile sarà esposto del materiale informativo all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (atrio e punto prelievi), all’ospedale di Tione di Trento e negli ambulatori Asuit del territorio, all’ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana (atrio) e nel punto prelievi del Distretto sanitario est sempre a Pergine.