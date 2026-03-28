Giornata della visibilità transgender, domenica corteo a Trento

Foto di Alberto Battarelli

Il 31 marzo di ogni anno si celebra in tutto il mondo il TDoV – Trans Day of Visibility, la giornata internazionale dedicata alla visibilità e alla celebrazione delle persone trans* e non binarie.

A differenza del Transgender Day of Remembrance (TDoR) di novembre – momento di memoria per le vittime della transfobia – il TDoV nasce con un obiettivo dichiaratamente diverso: celebrare la vita, la resistenza e i successi della comunità trans*. È una giornata per rivendicare il diritto a esistere e a essere visibili nella società, nel lavoro, nell’arte e negli spazi pubblici, senza paura.

Domenica 29 marzo ritrovo alle 14.30 in piazza Duomo a Trento per la partenza del corteo organizzato da Arcigay del Trentino in occasione del TDoV 2026.

“Il Trans Day of Visibility è per noi l’occasione per prendere parola nei media, nelle istituzioni e nella società, contrastando invisibilizzazione e stereotipi”, spiega Arcigay del Trentino. “È il momento per celebrare i talenti delle persone transgender in ogni ambito della vita sociale, politica, culturale e professionale, e per rafforzare al tempo stesso la solidarietà all’interno della nostra comunità e la collaborazione con le persone alleate. Vogliamo offrire una narrazione positiva e reale sulle vite trans*, capace di contrastare transfobia, disinformazione e discorsi d’odio”.