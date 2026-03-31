A Borgo inaugurata la prima casa della comunità della Valsugana

A Borgo Valsugana ha aperto la prima Casa della Comunità della Valsugana: un presidio che vive nel territorio e cresce e si sviluppa insieme al territorio, luogo di integrazione dei servizi socio sanitari. Ottava Casa della Comunità delle 14 previste in Trentino.

La Casa della Comunità di Borgo Valsugana rappresenta il principale punto di riferimento per i servizi sanitari e sociosanitari della Bassa Valsugana e Tesino, servendo una popolazione di circa 27.000 abitanti distribuiti in 18 Comuni. Si trova nel cosiddetto “Nuovo edificio” dell’ospedale San Lorenzo di Borgo, in posizione facilmente accessibile e ben collegata ai principali servizi di trasporto. Sulla struttura sono stati effettuati importanti interventi di riqualificazione energetica, ammodernamento e riorganizzazione degli spazi.

Nel “Nuovo edificio”, al piano terra si trovano i servizi amministrativi principali, tra cui la cassa, l’ufficio anagrafe sanitaria, il CUP e l’Unità operativa di odontostomatologia. Il Punto unico di accesso (PUA), al secondo piano, rappresenta la porta di ingresso ai servizi, offrendo accoglienza, informazione e orientamento ai cittadini. Qui un’équipe multiprofessionale (infermiere, assistente sociale, medico e coordinatore di percorso) valuta i bisogni della persona e attiva gli interventi più adeguati, favorendo una presa in carico integrata tra sanitario e sociale. Nello stesso ambito è attivo anche Spazio Argento, lo sportello dedicato agli over 65, fragili o non autosufficienti, ai loro familiari e caregiver, che offre supporto integrato sanitario e sociale.