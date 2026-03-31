Francesco Filippi ospite alla Sosat mercoledì per parlare di colonialismo italiano

Lo storico Francesco Filippi al Trentino Book Festival nella foto di Valentina Ochner

Lo storico trentino Francesco Filippi, autore di saggi pubblicati a livello nazionale quali “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo”, “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” e “Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie”, tutti pubblicati da Bollati Boringhieri, sarà mercoledì 1 aprile a Trento, ospite della Sosat. Nella sede di via Malpaga 17, alle ore 18 terrà una conferenza sul tema “Il colonialismo italiano. Le colpe dimenticate”.

“Si tratta di una pagina poco conosciuta della nostra storia – così viene presentata la serata – avviata con la sconfitta di Adua del generale di origine trentine Oreste Baratieri e conclusa nei decenni successivi sotto il fascismo”. Per chi intendesse approfondire l’argomento, i saggi dello storico Angelo Del Boca sono di estremo interesse. Tra questi, “Gli italiani in Libia”, “Gli italiani in Africa orientale” , “I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia” e “Italiani, brava gente?”.