Trento Live Fest 2026, annunciati tutti i nomi che saliranno sul palco della Music Arena

Don Ciotti al Tg3: “Francesco aveva incontrato le donne che si ribellano alla mafia”

“Un momento molto importante, da non dimenticare, è quando Papa Francesco ha voluto incontrare le donne che si stanno ribellando alla mafia del progetto Liberi di scegliere”. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, al Tg3. “In forma molto riservata, in Vaticano il Papa ha abbracciato una cinquantina di donne che si ribellano […]