Trento Live Fest 2026, annunciati tutti i nomi che saliranno sul palco della Music Arena

La seconda edizione del Trento Live Fest torna nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre all’interno della Trentino Music Arena.
Ai già annunciati Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitaiz, Madame e Negramaro si aggiungono Ditonellapiaga, Mobrici, Motta, Sayf, Tropico e Venerus, completando la lineup del Trento Live Fest.
IL PROGRAMMA
1° Weekend
· venerdì 28 agosto 2026: GEMITAIZ + VENERUS
· sabato 29 agosto 2026: FULMINACCI + MOBRICI
· domenica 30 agosto 2026: LUCA CARBONI + TROPICO
2° Weekend
· venerdì 4 settembre 2026: MADAME + DITONELLAPIAGA
· sabato 5 settembre 2026: EMMA + SAYF
· domenica 6 settembre 2026: NEGRAMARO + MOTTA
Oltre ai singoli biglietti, sarà possibile acquistare anche tre abbonamenti:
– PASS WEEKEND 1: 28, 29 e 30 agosto
– PASS WEEKEND 2: 4, 5, 6 settembre
– PASS ALL DAYS: 28, 29 e 30 agosto + 4, 5 e 6 settembre
I biglietti per assistere ai concerti del Trento Live Fest 2026, organizzato e prodotto da Magellano Concerti in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it. Per info: https://www.ticketone.it/artist/trento-live-fest/?affiliate=TN0