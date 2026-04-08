“Oltre la tregua”, passeggiata e visita guidata al Forte Busa Granda

Domenica 12 aprile si terrà una passeggiata panoramica presso il sito di Forte Busa Granda, nei pressi della località Compet a Vignola Falesina. Il percorso si snoderà su strada forestale fino alla cima della Busa Granda con la successiva visita guidata all’omonimo forte.

L’incontro si inserisce all’interno della rassegna “Oltre la Tregua. Il circuito dei Forti del Trentino per la pace e l’inclusione”, promossa dal Circuito dei Forti del Trentino ed ispirata al tema della tregua Olimpica. A partire da febbraio l’iniziativa sta animando le località più importanti del Circuito dei Forti del Trentino con performance, trekking e ciaspolate, talk con esperti, racconti di vita ed esperienze di atleti e atlete in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico di Trento e parte integrante del progetto culturale di sistema Combinazioni Caratteri Sportivi, ideato e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Forte Busa Granda, posto a difesa della Valsugana, venne costruito nella primavera del 1915 su progetto del capitano Emil Huetter della Direzione del genio di Trento;era interamente ipogeico e dotato di corazzate. Il forte si articola in una serie di gallerie all’interno delle quali sono stati ricavati degli ambienti funzionali all’allestimento militare ed al soggiorno dei soldati.

L’uscita avrà una durata di circa 2 ore e 30. Ritrovo in loc. Compet ad ore 14 (primo turno) e ad ore 15 (secondo turno). Consigliato abbigliamento comodo. Info e prenotazioni: info@albatros.tn.it; Maurizio Fernetti 349 6479275