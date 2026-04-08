Quarant’anni di educazione professionale, il convegno a Rovereto

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Venerdì 10 aprile nell’Aula Magna di Palazzo Piomarta a Rovereto (Corso Bettini, 84) è in programma il convegno “Formare educatori professionali. Con i più fragili una sfida per il cambiamento personale e comunitario”. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento, celebra un doppio traguardo: il quarantesimo anniversario dell’avvio della formazione a Trento e il ventennio dall’istituzione del corso di laurea all’Ateneo di Trento.

L’obiettivo è condividere studi e ricerche che testimoniano l’evoluzione della professione dal 1986 a oggi e riflettere sui valori che ispirano il mondo dell’educazione e della cura.

La formazione della figura dell’educatore e dell’educatrice professionale in Trentino è frutto di una sinergia storica tra impegno civico, volontariato e competenze multidisciplinari, che ha reso il territorio un modello di riferimento nazionale nel settore del welfare.

La giornata si apre alle 9 con i saluti istituzionali. A seguire, gli interventi di: Dario Fortin, referente dell’evento e docente al Dipsco, che ripercorrerà la storia della formazione trentina; Marco Dallari (già docente all’Università di Trento) per un’analisi della dimensione metodologica ed epistemologica della professione; Fabio Folgheraiter dell’Università Cattolica di Milano, che proporrà un approfondimento le sfide del ruolo di “guida relazionale” nel quarantennio 1986-2026.

Si prosegue con una tavola rotonda dedicata alle prospettive e alle sfide che attendono la professione nei prossimi vent’anni, con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali. Alla fine della mattinata, la cerimonia di consegna del primo Premio “Stefano Bertoldi”, destinato alle migliori tesi di laurea in Educazione professionale, alla presenza dei familiari.

Il pomeriggio, a partire dalle 14, è prevista una sessione di presentazioni di lavori tematici su quattro aree specifiche: sociosanitaria, psicologica e pedagogica, sociologica e dei diritti umani, biomedica e di promozione della salute.

L’evento è rivolto alla comunità universitaria e a persone che lavorano nel settore.

L’ingresso è libero previa prenotazione online

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://eventi.unitn.it/it/node/2271