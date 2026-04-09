Sabato 11 aprile open day vaccinale contro il Papilloma virus

Prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) nella prevenzione delle patologie correlate al Papillomavirus. Sabato 11 aprile, dalle 9 alle 12, i centri vaccinali sono aperti per il consueto appuntamento mensile con accesso senza prenotazione. La vaccinazione contro l’Hpv è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40 anni iscritti al Servizio sanitario provinciale che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Durante la mattinata sarà possibile vaccinarsi anche contro: pneumococco, herpes zoster, morbillo-parotite-rosolia-varicella (MPRV) e difterite-tetano-pertosse (DTP) e Tbe.

In Trentino si registrano ogni anno circa 50 nuovi casi di tumori correlati all’Hpv, mentre a livello nazionale i casi sono circa 4.400. La vaccinazione rappresenta quindi uno strumento fondamentale di prevenzione del cancro sia per le donne sia per gli uomini. La vaccinazione non sostituisce comunque i programmi di screening periodici, come Pap test e Hpv test.

Open day – indirizzi centri vaccinali

ARCO – Palazzo Le Palme – largo Arciduca d’Asburgo 1

BORGO VALSUGANA – Ospedale – viale Vicenza 9

CAVALESE – via Fratelli Bronzetti 64 (Palafiemme Congressi)

CLES – Palazzina ex-geriatrico – via Degasperi 41

MEZZOLOMBARDO – Centro sanitario San Giovanni – via degli Alpini 11/A

PERGINE VALSUGANA – Ospedale riabilitativo Villa Rosa – via Spolverine 84

ROVERETO – Casa della Comunità “Beniamino Condini” – Vicolo Paiari 13

TIONE DI TRENTO – viale Dante 25

TRENTO – Centro vaccinale – via Conci 84