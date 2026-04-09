Primo piano

Sabato 11 aprile open day vaccinale contro il Papilloma virus

Prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) nella prevenzione delle patologie correlate al Papillomavirus. Sabato 11 aprile, dalle 9 alle 12, i centri vaccinali sono aperti per il consueto appuntamento mensile con accesso senza prenotazione. La vaccinazione contro l’Hpv è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40 anni iscritti al Servizio sanitario provinciale che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Durante la mattinata sarà possibile vaccinarsi anche contro: pneumococco, herpes zoster, morbillo-parotite-rosolia-varicella (MPRV) e difterite-tetano-pertosse (DTP) e Tbe.

In Trentino si registrano ogni anno circa 50 nuovi casi di tumori correlati all’Hpv, mentre a livello nazionale i casi sono circa 4.400. La vaccinazione rappresenta quindi uno strumento fondamentale di prevenzione del cancro sia per le donne sia per gli uomini. La vaccinazione non sostituisce comunque i programmi di screening periodici, come Pap test e Hpv test.

Open day – indirizzi centri vaccinali

ARCO – Palazzo Le Palme – largo Arciduca d’Asburgo 1

BORGO VALSUGANA – Ospedale – viale Vicenza 9

CAVALESE – via Fratelli Bronzetti 64 (Palafiemme Congressi)

CLES – Palazzina ex-geriatrico – via Degasperi 41

MEZZOLOMBARDO – Centro sanitario San Giovanni – via degli Alpini 11/A

PERGINE VALSUGANA – Ospedale riabilitativo Villa Rosa – via Spolverine 84

ROVERETO – Casa della Comunità “Beniamino Condini” – Vicolo Paiari 13

TIONE DI TRENTO – viale Dante 25

TRENTO – Centro vaccinale – via Conci 84

di redazione VT
#papilloma
#vaccino
#virus
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività