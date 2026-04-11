Celiachia e controlli: il consigliere Zanella (PD) presenta un disegno di legge

Garantire maggiore sicurezza e inclusione per le persone celiache quando mangiano fuori casa. È questo l’obiettivo del disegno di legge n. 82​​​, presentato il 7 aprile 2026 dal consigliere Paolo Zanella (Partito Democratico del Trentino) e assegnato alla Quarta Commissione permanente.

Un tema del quale il consigliere si era già occupato nella scorsa legislatura. Il provvedimento interviene sulla normativa provinciale in materia di celiachia e di somministrazione di alimenti e bevande, con l’intento di colmare alcune criticità ancora presenti nel settore, in particolare sul fronte della corretta gestione degli alimenti senza glutine e della prevenzione delle contaminazioni.

In Trentino le persone affette da celiachia sono oltre 3.000, ma il dato è probabilmente sottostimato. Proprio per questo – si legge nella relazione illustrativa – diventa centrale garantire standard elevati di sicurezza soprattutto nella ristorazione, dove persistono incertezze e applicazioni non sempre corrette della normativa vigente

Tra le principali novità del disegno di legge, l’aggiornamento della classificazione della celiachia, che passa da malattia rara a cronica, in linea con la normativa nazionale. Un cambiamento che riflette la reale diffusione della patologia e rafforza il quadro degli interventi pubblici.​

Il ddl ​​​​​ introduce modifiche alla legge provinciale sulla celiachia (2011) e alla normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande (2000), con nuove misure per la sicurezza dell’alimentazione senza glutine fuori casa.