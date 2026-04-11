Il Trentino Book Festival torna a vivere a Pergine Valsugana

Il Trentino Book Festival riparte e torna a vivere in una nuova forma a Pergine Valsugana, rilanciando uno dei progetti culturali più riconoscibili e significativi del territorio. Dopo il successo delle edizioni realizzate tra il 2011 e il 2019, il festival inaugura una nuova fase grazie a una rinnovata compagine organizzativa che ne raccoglie l’eredità con l’obiettivo di restituire al Trentino un presidio culturale di alto profilo, capace di coniugare letteratura, arti performative e valorizzazione del territorio. In questo quadro si inserisce anche Ariateatro, realtà che gestisce il Teatro di Pergine e che offrirà un apporto fondamentale sul piano logistico e organizzativo.

A dare forma a questa nuova stagione è l’incontro tra l’esperienza della storica direzione artistica, identificata nella figura di Pino Loperfido, che sarà affiancato da due nuove codirettrici artistiche, Elisa Vettori della Libreria Due Punti e Fabrizia Mosca della Libreria Athena di Pergine. In questa direzione si inserisce il contributo dell’associazione Il Giardino Segreto – Amici del Libro, attiva sul territorio perginese dal 2022.

Il tema scelto è “Il libro come soglia”, un’immagine che descrive efficacemente sia la condizione del festival sia il senso del suo rilancio. La soglia è il luogo del passaggio, dell’apertura, della trasformazione: il libro diventa così un portale tra mondi, tra linguaggi, tra comunità e immaginari diversi. In questa chiave, il festival si propone come un rito collettivo di ripartenza, non come semplice successione di eventi ma come esperienza culturale coerente, riconoscibile e condivisa, capace di offrire al pubblico una chiave di lettura del presente.