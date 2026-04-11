Inaugurata la nuova struttura multifunzionale del campo da calcio Talamo

È stata inaugurata questa mattina, sabato 11 aprile, la nuova struttura multifunzionale pensata per rispondere alle esigenze delle squadre che vivono quotidianamente il campo da calcio “Talamo” di via Maso Smalz. L’intervento ha permesso un importante miglioramento in termini di spazi. Si è passati infatti da una struttura vetusta di circa 150 metri quadrati a una nuova palazzina di quasi 270 metri quadrati, che garantisce ambienti più ampi, funzionali e adeguati alle esigenze attuali.

La struttura ospita la nuova sede della Virtus Calcio, con spazi dedicati alla vita societaria, un bar per i momenti di aggregazione e aree di magazzino, oltre alla sede della sezione arbitri di Trento. Sono inoltre presenti locali a servizio del custode e delle altre realtà sportive che gravitano attorno al campo.

L’intervento ha riguardato anche l’area esterna, con la realizzazione di nuove linee a servizio della palazzina e opere dedicate alla gestione delle acque meteoriche, contribuendo a rendere l’intero complesso più funzionale ed efficiente.

“Dopo anni di attesa siamo contenti di avere finalmente una sede degna di questo nome – dice Luciano Franceschini, presidente del sodalizio della Virtus calcio ormai dal 2012 – Gli spazi ci sono sia per noi sia per chi viene a vedere le partite grazie anche a un piccolo bar. L’anno prossimo compiremo gli 80 anni come società e questa è sicuramente una miglioria che ci meritavamo”.

I lavori sono stati realizzati dalla ditta Costruzioni Calzà, sotto la direzione dell’architetto Massimo Wolf.

Il campo da calcio Talamo a Trento deve il suo nome alla memoria di Giancarlo Talamo, una figura di rilievo per l’atletica leggera e lo sport trentino