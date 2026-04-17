Convegno Fisc “Pianeta in prima pagina”, il presidente UGIS Giovanni Caprara in visita all’Archivio Diocesano Tridentino

Katia Pizzini mostra a Giovanni Caprara il primo dei dodici volumi del Codice Clesiano, commissionati dal principe-vescovo Bernardo Cles nel 1536. Foto (c) Gianni Zotta

A margine del convegno nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici “Pianeta in prima pagina. Cronisti del clima”, in corso a Trento dal 16 al 18 aprile, Giovanni Caprara, editorialista del Corriere della Sera e presidente dell’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici), che al convegno è intervenuto in qualità di relatore per parlare degli aspetti deontologici dell’informazione scientifica, suggerendo si giornalisti che si occupano di comunicazione scientifica umiltà e rigore nella scelta delle fonti, ha fatto visita alla Biblioteca Diocesana Vigilianum e all’Archivio Diocesano Tridentino, dove è raccolta la documentazione storica prodotta dagli organi diocesani, dai vescovi e dagli uffici di Curia a partire dal XII secolo.

Accolto dalla direttrice dell’Archivio, Katia Pizzini, Caprara ha potuto apprezzare la ricchezza del patrimonio archivistico e libraio custodito presso il Polo culturale Vigilianum, mostrando vivo interesse per alcuni antichi e preziosi manoscritti e plaudendo all’attività di conservazione, ricerca e valorizzazione, oltre che di divulgazione, svolta dall’Archivio.

Giovanni Caprara è autore di numerose pubblicazioni sulla storia della scienza e dell’esplorazione spaziale. Nel 2000 ha ricevuto il premio ConScientia come giornalista scientifico dell’anno e nel 2010 l’European Science Writers Award della Euroscience Foundation. Una curiosità: un asteroide in orbita tra Marte e Giove porta il suo nome.