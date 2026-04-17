In piazza Dante sabato 18 aprile il mercatino dei libri usati

È in programma domani, sabato 18 aprile, dalle 8 alle 18, il secondo appuntamento con la “Giornata del riuso del libro usato e non solo…”. Lungo i vialetti di piazza Dante, a Trento, numerosi espositori daranno nuova vita a libri usati e oggetti da collezionismo come cartoline, stampe, santini e francobolli, ma anche a fumetti, riviste e vinili. Alle bancarelle, si aggiunge inoltre un punto di consegna e prelievo gratuito a disposizione di tutti per lo scambio di libri.

Alle 10.30, l’autore Vito Nomade presenterà il thriller Alveare, sua ultima pubblicazione, e il mediometraggio girato in Trentino Alvaro l’ultima notte, nato dalla sua esperienza come regista.

L’iniziativa, giunta alla sua trentatreesima edizione, si svolgerà anche in caso di maltempo.

Nel 2026, la “Giornata del riuso del libro usato e non solo…” sarà riproposta anche nei sabati 2 e 30 maggio, 19 settembre e 31 ottobre.

Per informazioni è possibile contattare il numero 368.7625158 o visitare la pagina Facebook “Associazione Trentina Mercatino delle Pulci”, che organizza l’evento in collaborazione con il Comune di Trento.