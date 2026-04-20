“Fiori al Centro”, quattro incontri dedicati alla botanica e un corso di giardinaggio

Fiori di piretro

In attesa delle aiuole che abbelliranno il centro storico, Fiori al Centro, il festival per chi ama la natura e la città, è pronto a partire, con un’anteprima che prevede due iniziative per valorizzare il patrimonio naturale urbano, ripensandone la storia e i paesaggi.

Racconti è il ciclo di appuntamenti dedicato agli amanti della storia dei giardini e del paesaggio per approfondire l’attualità e le possibilità di benessere urbano. Quattro le conferenze in programma nella sala Affreschi della Biblioteca centrale, a partire dal 23 aprile e fino al 14 maggio tutti i giovedì alle 17.

Giovedì 23 aprile, l’architetto Valerio Cozzi, autore di numerosi articoli sul tema del paesaggio, del giardino e del verde urbano e membro della Commissione per i Beni paesaggistici della Regione Lombardia, tratterà il tema del restauro dei giardini, approfondendo esperienze di realizzazione di giardini pensili (o tetti verdi). A seguire, giovedì 30 aprile, l’architetto Fabio Campolongo, il capoufficio dei servizi funerari del Comune Joseph Tassone e la sociologa Elena Tonezzer affronteranno il tema degli spazi verdi cimiteriali e della memoria. E ancora, giovedì 7 maggio Fabrizio Fronza parlerà al pubblico delle avventurose ricerche e scoperte botaniche e, per concludere, il 14 maggio Giorgio Maresi si occuperà del tempo degli alberi per la città e della loro cura. La partecipazione agli incontri permette il riconoscimento di crediti formativi ordinamentali.

Una volta concluso il ciclo di conferenze, avrà inizio il Piccolo corso di giardinaggio. Tre gli incontri per appassionati da segnare in agenda, dal 22 maggio tutti i venerdì alle 16.30 nella sala Depaoli della Circoscrizione Oltrefersina, in via Clarina 2/1.

Sarà un percorso pratico rivolto a chi vuole conoscere meglio piante, fiori, arbusti per i propri balconi, giardini e per interni. Il percorso prevede incontri di due ore, con immagini e piante da osservare per facilitare il confronto e momenti di confronto per rispondere alle domande del pubblico. Il docente è Alex Dallago, esperto di florovivaismo del Centro Trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund Mach, che insieme ai partecipanti si occuperà di fiori e arbusti adatti al clima trentino, malattie delle piante e strategie per riconoscerle e mondo delle erbacee perenni. Si consiglia l’iscrizione mandando una mail a ufficio.verde@comune.trento.it o telefonando allo 0461 884528.