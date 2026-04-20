“Summer Teen”, a Trento un’estate di opportunità per i giovani dai 14 ai 20 anni

Volontariato, piccoli lavoretti di pulizia, passeggiate ecologiche e attività di animazione nelle Rsa. Dopo il successo della scorsa edizione, tornano anche quest’estate, con un numero di posti ancora maggiore, le opportunità per i giovani dai 14 ai 20 anni che desiderano trascorrere il periodo estivo in compagnia, sperimentando buone pratiche di cittadinanza attiva.

Insieme agli educatori dell’associazione Appm, per 10 settimane 140 ragazzi, suddivisi in 2 squadre da 7 componenti, si dedicheranno ad attività di pulizia della città prendendo parte al progetto MyCity, che prevede la verniciatura di cestini e fioriere imbrattate, e a passeggiate ecologiche per raccogliere i rifiuti abbandonati. O ancora, potranno collaborare con i gruppi che faranno compagnia agli ospiti delle Rsa Margherita Grazioli di Povo e Stella del Mattino di Gardolo e della residenza di via Veneto. È questa la ricca proposta dell’iniziativa Summer Teen, in programma nel periodo che va dal 15 giugno al 7 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre.

Torna anche l’iniziativa curata dalla cooperativa Progetto 92, in collaborazione con gli uffici Parchi e giardini e Gestione patrimonio edilizio del Comune, Ci sto? Affare Fatica!. Sessanta i posti a disposizione, venti in più dello scorso anno, per dedicarsi a piccole attività di manutenzione nei parchi cittadini e ad attività di tinteggiatura delle aule scolastiche. Tre le settimane a disposizione, due nel mese di luglio dal 20 al 24 e dal 27 al 31, e una in quello di agosto, dal 24 al 28, per un impegno di 20 ore settimanali dalle 8.30 alle 12.30.

Anche per il 2026 sarà previsto un buono fatica da 50 euro per ciascun ragazzo partecipante e verrà riservata una quota di posti per i ragazzi seguiti dal servizio sociale.

Le domande apriranno lunedì 18 maggio 2026. I posti sono riservati ai residenti nel Territorio Val d’Adige, che possono iscriversi compilando il modulo online, disponibile sui siti di Appm e Progetto 92.

L’esperienza estiva 2025, con i suoi 179 partecipanti che hanno fatto il tutto esaurito in pochi giorni, ha confermato l’efficacia dei progetti proposti per i giovani all’interno del Sistema integrato per bambini giovani e famiglie del Territorio Val d’Adige, promosso dall’Amministrazione in collaborazione con i partner del terzo settore e il sostegno di Dolomiti Energia, Autostrada del Brennero e Cassa centrale, che hanno finanziato i “buoni fatica”. Le attività proposte rappresentano per gli adolescenti importanti strumenti di crescita, partecipazione attiva e responsabilizzazione, con cui migliorare la qualità delle relazioni e la consapevolezza civica.