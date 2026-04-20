Tour of the Alps, modifiche alla viabilità. Mercato anticipato mercoledì

In occasione del passaggio della gara ciclistica internazionale Tour of the Alps, che interesserà la città di Trento con l’arrivo di tappa nella giornata di giovedì 23 aprile e la partenza nella mattinata di venerdì 24 aprile, sono previste modifiche alla viabilità urbana. Già a partire dalla serata di mercoledì 22 aprile entreranno in vigore i primi provvedimenti, con limitazioni alla circolazione e divieti di sosta, fermata e transito nelle aree interessate dall’allestimento delle strutture di arrivo e partenza.

Divieti di sosta già dal 22 aprile. Dalle 18 di mercoledì 22 aprile alle 15 di venerdì 24 aprile divieto di sosta in via Verdi (da via Rosmini a piazza D’Arogno), piazza D’Arogno e parcheggio Sanseverino. Dalle 18 di mercoledì 22 aprile alle 20 di giovedì 23 aprile divieto di sosta in via Maffei e via Prati. Dalle 20 di mercoledì 22 aprile alle 15 di giovedì 23 aprile divieto di sosta via Inama e lato nord Piazza Duomo. Ulteriori divieti di sosta sono previsti lungo il percorso di gara, in particolare nelle vie Degasperi, Sanseverino, Corso del Lavoro e della Scienza e via Verdi nella giornata del 23 aprile (indicativamente tra le 8 e le 15.30).

Giovedì 23 aprile arrivo di tappa (Arco – Trento). La quarta tappa del Tour of the Alps interesserà il territorio comunale in due momenti. Il primo passaggio avverrà nella zona sud della città e a Mattarello con chiusure stradali tra le 11.20 e le 12.20 circa. La gara interesserà Aldeno, Mattarello e le direttrici stradali verso la Valsorda e la provinciale 349. Il secondo passaggio e l’arrivo di tappa è previsto nella zona est della città e in centro con la chiusura delle strade tra le 14 e le 15.40 circa lungo tutto il percorso. Coinvolte numerose zone e vie tra cui: Cognola, Mesiano, via Degasperi, via Sanseverino, Corso Lavoro e Scienza, fino a via Verdi (arrivo di tappa).

Venerdì 24 aprile partenza di tappa (Trento – Bolzano). La partenza della quinta avverrà dal centro città, con ritrovo degli atleti in via Verdi. Le chiusure principali delle strade saranno tra le 10 e le 12.15. Nel dettaglio saranno coinvolte: via Verdi, via Rosmini, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Manzoni, via Brennero e le direttrici stradali verso nord.

Si ricorda inoltre che il parcheggio ex Trento Fiere non sarà utilizzabile nelle giornate del 23 e 24 aprile e che il trasporto pubblico urbano potrà subire variazioni di percorso e di orario. La tangenziale resterà percorribile, ma con alcune uscite chiuse in fasce orarie specifiche (in particolare Mattarello, via Jedin/Sanseverino e Gardolo). L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare i divieti di sosta per evitare la rimozione dei veicoli e a programmare per tempo i propri spostamenti.

Mercato anticipato a mercoledì 22 aprile. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva il Comune di Trento ha disposto che il mercato settimanale del centro sarà anticipato a mercoledì 22 aprile, insieme al mercato specializzato di piazza Duomo dedicato a piante, fiori e prodotti agricoli. Nella giornata di giovedì 23 aprile sarà invece sospeso il mercato di piazza d’Arogno dedicato all’artigianato artistico. Gli operatori avranno la possibilità di recuperare la giornata in una data successiva, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nettuno illuminato di verde per il passaggio della gara ciclistica. In occasione della gara ciclistica internazionale Tour of the Alps, che si corre tra Trentino, Alto Adige e Tirolo, nelle sere del 22 e del 23 aprile la fontana del Nettuno di piazza Duomo verrà illuminata di verde. Un messaggio dedicato sarà proiettato anche sul ledwall dell’ostello in via Torre Verde.

In particolare, via Verdi nel tratto compreso tra via Rosmini e piazza Duomo sarà interdetta dalle 18 del 22 aprile fino alle 20 del 23 aprile e nuovamente dalle ore 7 alle 13 del 24 aprile. Nella stessa fascia temporale del 22 e 23 aprile saranno interessate anche via Maffei, via Esterle, via Prati, piazza d’Arogno e piazza Duomo. Ulteriori limitazioni saranno attive nel pomeriggio del 23 aprile, tra le 12 e le 16, in via Bomporto, via Inama, via Verdi nel tratto tra via Sanseverino e via Rosmini e all’incrocio tra via Rosmini e via Verdi; quest’ultimo sarà interessato da restrizioni anche nella mattinata del 24 aprile, tra le 10.30 e le 13.