Alla Pasticceria Sant’Antonio di Rovereto il premio dell’Accademia Italiana della Cucina

Il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Italiana della Cucina, su proposta della Delegazione di Rovereto e del Garda Trentino, ha assegnato il Premio “Massimo Alberini” per il 2026 alla Pasticceria Sant’Antonio di Rovereto.

Tale Premio (intitolato al giornalista del Corriere della Sera Massimo Alberini, uno dei fondatori, il 29 luglio 1953, insieme ad Orio Vergani e ad altri esponenti del giornalismo, della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria, dell’Accademia Italiana della Cucina, poi riconosciuta nel 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana) è annualmente assegnato, a nome della Delegazione, a quegli esercizi commerciali o attività artigianali che, da lungo tempo, offrono elementi di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti.

La Pasticceria Sant’Antonio è stata infatti fondata a Rovereto da Franco Bergamaschi, padre dell’attuale titolare, cinquant’anni fa, proveniente dal Mantovano e con precedenti esperienze come pasticcere, acquisite presso prestigiosi laboratori a Verona e a Rovereto.

Alla fine del 1975, lo stesso, insieme alla moglie Giuliana, ha creato il primo laboratorio e negozio di pasticceria, in via Trieste, 88, a Rovereto, nell’immobile allora di proprietà di un parente, tuttora sede di produzione e vendita, intitolandolo al Patrono della frazione di Lizzanella.

Un po’ alla volta, il fondatore ha acquistato i vari macchinari e, nel 1991, ha proceduto all’acquisto del predetto immobile e alla sua prima ristrutturazione. Nel frattempo, il lavoro si è evoluto e le creazioni sono diventate via via sempre più raffinate e accattivanti. Nel 2006, nella gestione, sono subentrati i figli Daniel e Gregorio, che hanno effettuato un’altra importante ristrutturazione. Nel 2020, Daniele ha aperto con la moglie Francesca una nuova attività in città, mentre con Gregorio sono rimaste le sorelle Barbara e Carmen. Nel 2023, infine, è intervenuto un ulteriore cambio di look del negozio e del laboratorio, modernizzatosi con l’acquisto di nuove attrezzature di ultima generazione.

Sono rimaste comunque immutate nel tempo la caratteristica della pasticceria, la qualità e la varietà delle paste, delle torte e dei biscotti, unitamente alla gentilezza, cortesia e attenzione del personale al banco.