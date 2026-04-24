A Mori domenica 26 aprile torna la Festa di Primavera

Mori si prepara a vivere una nuova edizione della “Festa di Primavera”, una delle manifestazioni popolari più antiche del Trentino. Quella di domenica 26 aprile sarà la quarta edizione organizzata dall’Unione Commercio e Turismo, in collaborazione con il Comune di Mori ed il supporto promozionale dell’Apt Garda Dolomiti.

“Siamo stati felici di confermare la stretta collaborazione con l’Unione Commercio e Turismo, rinnovando il protocollo di collaborazione per il progetto di rigenerazione urbana – le parole di Andrea Salvaterra, assessore al commercio -. Quest’anno sarà la prima “Festa di Primavera” per questa Amministrazione comunale ma sarà anche la prima edizione da quando siamo entrati a far parte dell’Apt Garda Trentino, sula quale contiamo molto per creare le opportune sinergie in campo turistico e promozionale. Pronti ad operare in sinergia per il tessuto economico di Mori, anche grazie agli interventi infrastrutturali che contiamo di mettere in campo nel corso del nostro mandato”.

“Siamo contenti di poter promuovere anche quest’anno le attività economiche di Mori, la ristorazione, i negozi, le aziende che verranno con uno stand – così Benedetta Andreolli, fresca di nomina quale rappresentante territoriale di Confcommercio -. per Mori la “Festa di Primavera” rappresenta un appuntamento imperdibile e per questo volentieri ci siamo spesi per renderlo sempre più attrattivo. Non mancheranno le novità nel campo dell’animazione e dell’intrattenimento, per coinvolgere gran parte del centro e valorizzare le attività della ristorazione che comporranno la “via del gusto” in via Gustavo Modena”. Immancabile il supporto organizzativo assicurato da Ivano Bettini e Ciro Di Vito, storici rappresentanti dell’Unione.

Nel ricco programma di intrattenimento, al fianco del mercato tipico primaverile, agli stand del mondo del volontariato, al laboratorio di si aggiungono le novità del Gruppo “Arco Asburgica”, che farà rivivere l’epoca austro-ungarica con danze, costumi storici e rievocazioni del tardo Ottocento, oltre alle proposte gastronomiche dell’Associazione “Amici della Tirlindana” Garda Trentino, che affiancherà quelle degli operatori locali. Nuova anche la “passeggiata magica”, a caccia di tre maghi in un viaggio pieno di meraviglie mentre nel pomeriggio in piazza C. Battisti si esibiranno i Porten’s Sons. In piazza Cal di Ponte l’immancabile “Pompieropoli” a cura dei Vigili del fuoco volontari di Mori e la zona ballo che vedrà alternarsi per l’intera giornata balli di gruppo, zumba, bachata e altri balli, ai quali tutti sono invitati a partecipare. Gran finale con la sfilata della Banda sociale Mori-Brentonico alle 18 a chiudere in bellezza l’intensa giornata.