Ciclovia, il Coordinamento per la Tutela del Garda: “Fermate i lavori”

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Dopi (Documento con le previsioni di spesa per le opere ciclopedonali) del 2026 per i 5,5 chilometri del tratto del Trentino ovest della Ciclovia del Garda. “È prevista una spesa di 95.439.045 euro per 5,5 chilometri, ancora con alcuni tratti non progettualizzati. Ovvero oltre 17.000 euro al metro, da rapportare al prezzo medio per la realizzazione delle ciclabili di 350 euro al metro”, sottolinea il Coordinamento per la Tutela del Garda in una nota.

“Di questi 5,5 chilometri circa, 1,5 chilometro è stato realizzato (Riva-Sperone), 1,3 chilometri sono in esecuzione ma con necessità di variante (confine- galleria Titani sud), 928 metri (galleria Titani) sono in attesa di appalto, 2 tratti per 1,5 chilometri in progettazione (definitiva e preliminare)”, aggiunge il Coordinamento, il quale “da sempre chiede che l’anello della Ciclovia venga chiuso nella zona trentina – la più pregiata in termini di paesaggio e ambienti naturali, e la più critica geologicamente – con la navigazione su battelli elettrici, “come succede sui laghi e sui grandi fiumi dell’Europa centrale e del nord. Ora è il momento limite: difronte all’evidenza del gravissimo scempio e del completo mancato controllo economico dell’intervento si chiede a gran voce che i lavori si fermino“.