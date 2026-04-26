Serie C, il Trento pareggia con le Dolomiti Belunesi e chiude quinto: ora i playoff

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Si chiude al quinto posto la regular season del campionato di Serie C, girone A, per il Trento, che sul campo delle Dolomiti Bellunesi trova un pareggio a reti inviolate al termine di una gara dominata per lunghi tratti dai gialloblù. La formazione di Tabbiani interpreta la sfida con personalità e intensità, creando diverse occasioni soprattutto nella prima parte di gara e sfiorando a più riprese la rete del vantaggio senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa il copione non cambia, con il Trento padrone del gioco. Con questo risultato gli aquilotti chiudono la stagione regolare al quinto posto in classifica con 63 punti e si preparano ad affrontare la Giana Erminio nel primo turno dei playoff, in programma domenica 3 maggio allo Stadio Briamasco.

La cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Rigione, Corradi e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati nel ruolo di play e Mehic; in attacco Chinetti e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. Avvio di gara con il Trento subito propositivo e determinato: la formazione di Tabbiani approccia la sfida con grande pressione e intensità, prendendo fin da subito il controllo del gioco. Nei primi quindici minuti sono diversi i tentativi dei gialloblù, che si rendono pericolosi in sequenza con Triacca, Pellegrini e Maffei, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Con il passare dei minuti il Trento continua a mantenere il pallino del gioco e al 22’ torna a farsi vedere con la conclusione dal limite di Fossati, che termina però fuori dallo specchio della porta. La squadra gialloblù insiste e alla mezz’ora costruisce un’altra importante occasione: Chinetti si libera al tiro con una conclusione a giro che costringe l’estremo difensore di casa alla deviazione in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner successivo il Trento crea una situazione pericolosa in area, ma la retroguardia avversaria riesce a salvare sulla linea. La pressione della squadra di Tabbiani non cala e al 35’ è ancora Triacca a provarci, completando un interessante schema su calcio di punizione orchestrato sull’asse Capone-Chinetti, ma anche in questa circostanza il risultato rimane invariato. Nel finale della prima frazione si affacciano in avanti anche i padroni di casa: al 40’ Mignanelli prova la soluzione acrobatica con una torsione al volo che termina però alta sopra la traversa. L’ultima occasione del primo tempo è comunque di marca gialloblù, con Fossati che su calcio di punizione cerca lo specchio della porta senza trovare però la giusta traiettoria. Nella ripresa il Trento rientra in campo con determinazione e alza subito il ritmo: al 50’ Pellegrini sfiora il vantaggio con una conclusione dal limite che esce di poco. I padroni di casa provano a rispondere con Brugnolo e successivamente con Marconi, ma le iniziative dei veneti non creano particolari pericoli dalle parti di Barlocco. È ancora la squadra di Tabbiani a fare la partita e così al 55’ i gialloblù si costruiscono un’altra doppia occasione, prima con Pellegrini e poi con Chinetti, senza però riuscire a trovare la rete del vantaggio. Al 75’ si vede in attacco anche la squadra di Bonetti che ci prova con il colpo di testa di Marconi, ben parato da Barlocco. Nel finale la squadra di casa ci prova con Clemenza, trovando però l’opposizione dell’estremo difensore aquilotto. La sfida termina così sul punteggio di 0-0.

I gialloblù con questo pareggio salgono così a quota 63 punti in classifica al quinto posto finale in graduatoria. Grazie a questo piazzamento, i gialloblù torneranno in campo domenica 3 maggio, con orario ancora da definire, contro la Giana Erminio nel primo turno di playoff.

Il tabelllino.

DOLOMITI BELLUNESI – A.C. TRENTO 1921 0-0 (0-0)

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio (33’st Zecchin); Trabucchi (20’pt Petito), Mondonico, Gobetti; Saccani, Agosti (33’st Barbini), Brugnolo, Mignanelli, Migliardi; Toci (14’st Vacca), Marconi (33’st Clemenza). A disposizione: Abati, Olonisakin, Casanova, Tavanti. Allenatore: Andrea Bonatti

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca (18’st Muca), Rigione, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (35’st Ebone), Mehic (18’st Candelari); Chinetti (25’st Ladisa), Pellegrini, Capone. A disposizione: Costantini, Tommasi, Trainotti, Sangalli, Corallo, Miranda. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo di Nola

ASSISTENTI: Bruno Galigani di Sondrio e Federico Mezzalira di Varese

QUARTO UFFICIALE: Francesco Zago di Conegliano

OPERATORE FVS: Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

NOTE: serata serena. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 21’pt Migliardi, 24’pt Aucelli, 37’pt Toci, 44’pt Mondonico, 28’st Brugnolo, 36’st Petito, 44’st Fossati. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 1050 circa.