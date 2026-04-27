Springstar “euregina”, la pianta dell’Euregio arriva a Casa Moggioli

Asta del Comune, raccolti più di 7mila euro

Ha avuto una buona affluenza di pubblico l’asta organizzata in via Bronzetti, a Trento, dal Comune. La vendita si è svolta con un pubblico banditore e la formula del “Visto e piaciuto”. A farla da padrone le biciclette, divenute di proprietà del Comune perché oggetti smarriti, consegnati all’Economato e non reclamati entro i termini di legge. Vendute praticamente […]