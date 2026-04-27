Springstar “euregina”, la pianta dell’Euregio arriva a Casa Moggioli

Dopo la presentazione al Museo Plessi del Brennero il 19 marzo scorso, le qualità della pianta dell’Euregio 2026 Springstar “euregina” sono state illustrate a Trento a Casa Moggioli questa mattina (27 aprile).
Selezionata tra numerose varietà secondo criteri ben definiti, come per esempio facilità di cura, robustezza, lunga fioritura e forte impatto visivo, da una giuria di esperti provenienti dalle tre associazioni florovivaistiche regionali (Associazione Fiori del Trentino, Associazione Florovivaisti Trentini, Associazione Floricoltori dell’Alto Adige – Südtiroler-gärtner), la Springstar si distingue per il suo intenso gioco di colori che va dal giallo al magenta fino all’arancione brillante, fiorisce particolarmente presto, in modo continuo e mostra un’elevata resistenza alle basse temperature. È quindi la pianta ideale da abbinare ad altre specie da aiuola e da balcone, per terrazze e giardini, ha sottolineato Robert Psenner, responsabile dell’omonimo azienda di giovani piante.
Il Presidente di Fiori del Trentino, Mario Calliari, ha rimarcato il valore della collaborazione concreta tra i floricoltori dei territori dell’Euregio, mentre il Presidente di Confagricoltura del Trentino Diego Coller, di cui l’Associazione Florovivaisti Trentini fa parte, ha anticipato che in futuro “euregina” diventerà un marchio assegnato ogni anno a una pianta selezionata, chiamata a rappresentare la cultura florovivaistica condivisa dell’Euregio.
A palazzo Moggioli, chiamata a fare da madrina alla “euregina” Springstar c’era Lara Naki Gutmann, atleta di punta del pattinaggio di figura femminile italiano, medaglia di bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e medaglia di bronzo europea in carica.