Un viaggio alla scoperta di cinque cimiteri del Comune di Trento

I servizi funerari del Comune di Trento promuovono, in collaborazione con le Circoscrizioni, nell’ambito del progetto di animazione di comunità, un nuovo percorso culturale sul territorio: un ciclo di cinque eventi, in programma da maggio a ottobre, dedicati alla scoperta dei cimiteri comunali come luoghi di memoria, identità e relazione.
Il territorio comunale di Trento conta complessivamente 22 cimiteri, ciascuno profondamente legato alla propria comunità di riferimento. Il progetto nasce proprio dalla volontà di rinsaldare questo legame, attraverso appuntamenti che uniscono visite guidate, momenti musicali e riflessioni sul valore culturale dei piccoli cimiteri. Luoghi spesso percepiti solo nella dimensione privata del lutto, ma che possono diventare spazi condivisi, in cui la memoria individuale si trasforma in memoria collettiva.
Il calendario degli eventi
1 maggio, ore 17 – Cimitero di Sardagna (Circoscrizione Sardagna)
Visita guidata alla chiesa vecchia dei Santi Filippo e Giacomo e alle sepolture di interesse storico (a cura dell’Associazione culturale Alto Sasso). Ricollocazione della pala della Vergine col Bambino nella sua sede storica (sec. XVI). Racconto delle leggende del luogo.
5 giugno, ore 17.30 – Cimitero di Cognola (Circoscrizione Argentario)
Visita guidata alla chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia e al cimitero (a cura di Anselmo Vilardi della Fondazione Museo Storico del Trentino). Visita alle sepolture di interesse storico (a cura del Circolo culturale di Cognola). Intermezzi musicali eseguiti da giovani musicisti del territorio.
19 settembre, ore 20 – Cimitero di Vigo Meano (Circoscrizione Meano)
Visita guidata alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Concerto del coro “Amizi de la Montagna”.
26 settembre, ore 16 – Cimitero di San Bartolomeo (Circoscrizione Oltrefersina)
Visita guidata alla chiesa di San Bartolomeo e alle sepolture di interesse storico. Racconto “La leggenda della Madonna del Cirmolo”. Intermezzi musicali del gruppo Abies Alba.
2 ottobre, ore 17 – Cimitero di Gardolo (Circoscrizione Gardolo)
Mostra fotografica “Il cimitero di Gardolo… la sua storia” di Alberto Mattedi. Concerto del Coro alpino femminile “Le Signore delle Cime”.