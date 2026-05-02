Cinquant’anni dal terremoto in Friuli, in Trentino due iniziative

Alle 21.06 del 6 maggio 1976 un terremoto colpì il Friuli. Foto © Gianni Zotta

In occasione del 50esimo anniversario dal terremoto che ha colpito il Friuli il 6 maggio del ‘76, l’associazione culturale Fogolâr Furlan di Trento – che da anni si impegna per mantiene viva la cultura e la storia friulana – ha organizzato due appuntamenti in ricordo del tragico evento.

Mercoledì 6 maggio, nel giorno della ricorrenza, alle 20.30 nella Chiesa di S. Carlo Borromeo è in programma il concerto di canti friulani del coro Castel rocca di Madrano e del coro Anin di Villa Lagarina.

Mentre sabato 9 maggio alle ore 10 in sala Falconetto di palazzo Geremia, è in programma la presentazione degli ultimi due libri di Walter Tomada dedicati al Friuli e alla sua popolazione, “La faglia dentro. Cosa resta del 6 maggio 1976” e “Friulani eretici. Storia millenaria di disobbedienti, irriducibili e bastiancontrari”. L’autore friulano dialogherà con Daniele Benfanti, giornalista de ilT Quotidiano, e con Alessandro de Bertolini, della Fondazione Museo Storico del Trentino.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, le associazioni e le autorità locali, occasione per una riflessione collettiva sul tragico evento e lo spirito friulano che ne ha caratterizzato la ricostruzione.