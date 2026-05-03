Oltre 15mila visitatori alla Mostra mercato dell’agricoltura Maggio a Cles

Foto Sergio Zanotti

Sono stati circa 15mila i visitatori provenienti da ogni parte della valle e del Trentino che nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 maggio hanno visitato a Mostra mercato dell’agricoltura “Maggio a Cles”, tradizionale appuntamento della primavera clesiana giunto alla 28a edizione.

Al Centro per lo Sport e il Tempo Libero erano presenti 140 stand (125 all’esterno tra macchine agricole, fiori, prodotti tipici e artigiani, a cui si sono aggiunte le postazioni all’interno della sala polifunzionale, principalmente afferenti alla Strada della Mela e dei Sapori), mentre la “Fiera di maggio”, che ha avuto luogo sabato 2 maggio nel centro del paese, ha visto la presenza di 160 bancarelle tra abbigliamento, scarpe e accessori.

Sono state diverse le autorità che venerdì mattina non sono volute mancare all’inaugurazione della manifestazione, svoltasi nella cornice musicale curata dal Gruppo Bandistico Clesiano: tra queste, oltre alla sindaca di Cles Stella Menapace e all’assessore all’agricoltura Pierluigi Leonardi, erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessora all’agricoltura Giulia Zanotelli, il presidente dell’Acma (Associazione Commercianti Macchinari Agricoli) Roberto Odorizzi e Fabrizio Pavan dell’Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), il presidente del Consiglio comunale di Cles Fabrizio Leonardi, il presidente della Comunità Val di Non Martin Slaifer Ziller, l’assessore regionale Carlo Daldoss, i consiglieri provinciali Paola Demagri e Daniele Biada, il già senatore Franco Panizza, il presidente dell’Apt Val di Non Lorenzo Paoli, il presidente della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo Silvio Mucchi, il presidente di Melinda Ernesto Seppi.

Nei vari interventi sono stati messi in evidenza il valore e l’importanza della Mostra mercato dell’agricoltura “Maggio a Cles”, capace di offrire risalto a un settore, quello agricolo, fondamentale per il territorio. Ogni anno, infatti, vengono presentati macchinari sempre più innovativi, tecnologici e all’avanguardia, in grado di garantire sicurezza agli operatori e attenzione all’ambiente.

«La 28ª edizione della Mostra mercato dell’agricoltura si è confermata una vera festa della comunità – sono le parole della sindaca Stella Menapace –. Fin dalle prime ore del mattino del 1° maggio al Ctl, e poi il 2 maggio nelle vie del centro di Cles, si è respirato un clima di partecipazione, entusiasmo e condivisione. Anche il tempo favorevole ha accompagnato e valorizzato un’iniziativa ormai consolidata, capace di richiamare l’attenzione e l’interesse non solo della nostra valle, ma di tutta la provincia. Sono occasioni come questa che fanno vivere i nostri centri e sostengono le nostre attività, rafforzando il senso di appartenenza della comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti i dipendenti del Comune di Cles, che con impegno e professionalità rendono possibile lo svolgimento dell’evento nel migliore dei modi»

«Per me si è trattato della prima edizione seguita personalmente nel ruolo di assessore competente e non posso che esprimere grande soddisfazione per il movimento riscontrato intorno al mondo agricolo, ma non solo – commenta l’assessore all’agricoltura Pierluigi Leonardi –. La Mostra mercato dell’agricoltura “Maggio a Cles” è da sempre una manifestazione capace di unire tradizione e innovazione, e di offrire l’occasione per incontrarsi, confrontarsi e rafforzare ulteriormente il senso di comunità».

Nella mattinata di sabato 2 maggio è stata inoltre inaugurata la struttura per il calisthenics da poco installata al Ctl clesiano: una proposta curata dalla consigliera delegata allo sport Francesca Endrizzi e dall’assessore ai lavori pubblici Aldo Dalpiaz. Alle 11 ha avuto luogo il taglio del nastro, nel pomeriggio c’è stato spazio per le esibizioni e l’utilizzo libero. «Per noi è motivo d’orgoglio inaugurare questa nuova area fitness, che va a implementare la già ampia offerta sportiva al Ctl – spiega l’assessore Aldo Dalpiaz –. Mi preme sottolineare che si tratta di una struttura gratuita, usufruibile da tutti, così come lo skate park e i campi da beach volley e da pallavolo, e che è stata realizzata in acciaio inox in modo che sia resistente alle intemperie. Il costo dell’intervento, che ammonta a 30mila euro, è stato interamente coperto dall’amministrazione comunale. L’auspicio, ora, è che questa nuova installazione sia utilizzata e apprezzata dalla popolazione».