Il Premio Pezcoller va ai due scienziati che hanno sviluppato il vaccino contro l’Hpv

Credit: Paolo Pedrotti

Sabato 9 maggio, sotto i riflettori del Teatro Sociale di Trento, la scienza che salva la vita si farà racconto. Alle ore 10 la città renderà omaggio a Douglas Lowy e John Schiller, i due ricercatori che riceveranno il prestigioso 29esimo Premio Internazionale Pezcoller-AACR per la ricerca contro il cancro. Si tratta di un’edizione inedita: per la prima volta, infatti, il premio (75mila euro) viene assegnato congiuntamente a una coppia di scienziati, premiando un sodalizio che dura da oltre trent’anni presso il National Cancer Institute statunitense.

Una scoperta rivoluzionaria: il vaccino contro l’HPV

Il lavoro di Lowy e Schiller non ha rappresentato solo un progresso accademico, ma una vera e propria svolta nella storia della medicina: lo sviluppo del vaccino contro il Papillomavirus umano (HPV). Questo è, a tutti gli effetti, il primo vaccino progettato specificamente per prevenire l’insorgenza di tumori, in particolare quello della cervice uterina, che colpisce ogni anno centinaia di migliaia di donne nel mondo.

L’impatto della loro visione è misurabile in numeri impressionanti. L’infezione da HPV è responsabile di quasi tutti i tumori della cervice — la quarta neoplasia più diffusa tra le donne — e di una quota significativa di tumori anali, orofaringei e dell’area genitale. Complessivamente, si parla di circa 690.000 diagnosi oncologiche annue e 350.000 decessi.

Dall’introduzione del vaccino, vent’anni fa, la storia è cambiata: nei Paesi ad alta copertura vaccinale l’incidenza è crollata e si stima che i programmi attuali abbiano già sottratto un milione di persone a un futuro di malattia.

I profili dei premiati

Douglas Lowy (1942), formatosi tra la New York University, Stanford e Yale, è un pilastro dell’oncologia cellulare e ricopre dal 2010 la carica di vicedirettore del National Cancer Institute. È membro delle più prestigiose accademie scientifiche americane e Ricercatore Emerito dell’NIH.

John Schiller (1953), dopo il dottorato a Seattle, ha dedicato la sua carriera al laboratorio di Oncologia Cellulare dell’NCI, dove oggi guida la Sezione Malattie Neoplastiche. Anche lui insignito del titolo di Ricercatore Emerito, condivide con Lowy numerosi onori, tra cui la National Medal of Technology and Innovation conferita dal Presidente Barack Obama nel 2014.