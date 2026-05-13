Nasce “Cles per la Pace”, un percorso di comunità dedicato a pace e gentilezza

Sono i giovani a lanciare il messaggio più forte: la pace si costruisce ogni giorno, insieme. Nasce da questa convinzione “Cles per la Pace”, il percorso promosso dal CCR di Cles che, attraverso incontri, eventi, musica, laboratori e momenti di confronto, coinvolgerà l’intera comunità in un grande progetto collettivo dedicato alla pace, alla nonviolenza, alla gentilezza e all’inclusione.

L’iniziativa si rivolge a bambini, ragazzi, famiglie e adulti attraverso incontri, momenti di riflessione, attività in piazza, cultura e partecipazione attiva, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più attenta al dialogo, al rispetto e alla solidarietà.

Il percorso prenderà il via giovedì 14 maggio con la Marcia della Pace “La pace comincia da noi”, organizzata da tutte le classi dell’IC Cles. La partenza è prevista alle ore 14.00 dal piazzale della scuola, con arrivo in Corso Dante alle ore 15.00 per un momento di riflessione finale a cura del Settimo CCR di Cles. Ospite speciale sarà John Mpaliza, attivista per i diritti umani.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 15 maggio alle ore 18.00 in Sala Borghesi Bertolla con l’incontro “Verso una giustizia nonviolenta”, dedicato al tema della giustizia riparativa e rivolto agli over 11. Interverranno Antonella Valer, mediatrice del Centro per la Giustizia Riparativa della Regione Trentino-Alto Adige, insieme a un testimone diretto.

La giornata di sabato 23 maggio sarà interamente dedicata alla partecipazione e alla condivisione. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00 in Corso Dante, si terrà “Giochiamo alla pace”, un grande evento in piazza con giochi, laboratori creativi, attività musicali e momenti di incontro per tutte le età, realizzati grazie alla collaborazione di gruppi, associazioni del territorio e CCR. Il momento conclusivo delle 17.30 prevederà tante sorprese e la premiazione dei vincitori del concorso creativo di “Cles per la Pace” e del progetto “Esempi di gentilezza”.

Alle ore 18.00, poi, nella Sala Baronale di Palazzo Assessorile, spazio alla musica con il Concerto corale organizzato dalla Scuola musicale Eccher per celebrare il valore universale della musica come strumento di pace e condivisione.

Il programma proseguirà mercoledì 27 maggio alle ore 20.00 con la presentazione dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, dal titolo “Un mondo senza pace”, a cura dell’Associazione 46° Parallelo ETS. L’incontro offrirà uno sguardo approfondito sui conflitti contemporanei, analizzandone cause e conseguenze.

La rassegna si concluderà sabato 30 maggio alle ore 18.00 nell’Atrio di Palazzo Dal Lago con la presentazione del libro “Vivi e conosci la diversità”, nato dall’incontro tra l’autrice Milena Valentini e le classi delle scuole del territorio. L’evento sarà arricchito dalle immagini di Sarah Mutinelli, dalle improvvisazioni canore della Coraltà Clesiana e dalla partecipazione speciale dell’ex sciatrice paralimpica Melania Corradini.

Accanto agli eventi principali, il progetto prevede anche:

· mostre tematiche in Comune e in Biblioteca;

· un grande concorso sui temi della pace e della gentilezza;

· una selezione di libri dedicati a bambini, ragazzi e adulti.

“Cles per la Pace” non è soltanto una rassegna di eventi: è un invito rivolto all’intera comunità a mettersi in gioco, ascoltare, partecipare e costruire insieme relazioni più consapevoli e inclusive. E soprattutto è la dimostrazione che i giovani, quando vengono ascoltati e coinvolti, possono diventare autentici protagonisti di cambiamento positivo per il territorio e per la società.