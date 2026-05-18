Anche in Trentino le aperture per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

In occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) in programma domenica 24 maggio, anche ADSI Trentino-Alto Adige aprirà ai visitatori alcuni luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

Nell’occasione ADSI Trentino-Alto Adige aprirà ai visitatori oltre 10 dimore storiche, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione. In particolare, saranno visitabili Villa Margon, Trento (TN); Villa Cesarini Sforza, Terlago (TN); Palazzo de Dal Lago, Cles (TN); Palazzo Buffa, Telve (TN); Palazzo Aliprandini Laifenthurn, Livo (TN); Maso dell’Ischia, Località Ischia – Isera (TN); Giardini e cortili dei Palazzi Barocchi del Centro Storico di Ala, Ala (TN); Castello di Terlago, Terlago (TN).