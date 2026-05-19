Avviati i lavori di sistemazione della “strada del Menador”

Sono stati consegnati questa mattina, martedì 19 maggio, i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità della strada provinciale 133 di Monterovere, che collega la Valsugana agli Altipiani Cimbri. Un’opera molto attesa, condivisa con i territori interessati, che si pone in continuità con gli interventi realizzati negli ultimi anni per l’allargamento e la rettifica della strada del Menador o Kaiserjägerstrasse, preservandone al contempo il valore storico, paesaggistico e l’attrattività turistica. L’opera, dal costo complessivo di 12,7 milioni di euro, è suddivisa in due lotti funzionali per complessivi 9 milioni di lavori e prevede tra l’altro la realizzazione di una galleria per il traffico in discesa e la sistemazione dell’incrocio con la strada statale 349.

Nella prima fase del cantiere, della durata di circa un mese, la viabilità sarà garantita con alcune limitazioni, mentre a partire dalla seconda metà di giugno, per consentire l’esecuzione dei lavori più rilevanti in condizioni di sicurezza, la provinciale sarà completamente chiusa al traffico fino al termine dei lavori, nell’autunno 2027, salvo eventuali sospensioni durante i periodi invernali, nei quali sarà garantita la riapertura.

“Un intervento importante da oltre 12 milioni di euro, di cui 9 di lavori, che conferma l’attenzione della Provincia per migliorare questa importante via di collegamento tra la Valsugana, gli altipiani Cimbri, l’altopiano di Asiago e il Veneto. E’ stato un percorso lungo e complesso quello che ci ha permesso di arrivare alla definizione di quest’opera, con la soluzione individuata che ha trovato la condivisione delle amministrazioni comunali coinvolte – le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto alla consegna -. L’obiettivo è migliorare e mettere in sicurezza la Kaiserjägerstrasse, tutelando il valore storico e l’attrattività di una via di collegamento che serve le comunità, gli operatori economici, il turismo. Ci saranno dei disagi per il traffico ma i lavori vanno fatti e proseguiranno per poco meno di due anni”.