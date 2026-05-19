Montagna 2050: sabato 23 maggio quinta tappa sul Monte Bondone

Sabato 23 maggio 2026 la rassegna Montagna 2050 approda sul Monte Bondone, in località Sant’Anna a Sopramonte. Quinta tappa del tour nelle valli trentine organizzato da Slow Food Trentino. Un percorso di ascolto delle comunità per raccogliere visioni e prospettive sul futuro della montagna.

Ospiti della conferenza di apertura saranno Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, e Fausto Giovanelli, già presidente dello stesso Parco. A seguire cinque tavoli di discussione aperti a tutti coloro che si iscriveranno scrivendo a slowfoodtaas@gmail.com. Il primo tema di confronto sarà dedicato alla partecipazione civica e al ruolo delle aree montane nei processi decisionali. Si rifletterà su come le comunità delle Terre Alte possano incidere maggiormente sulle scelte pubbliche e su quali strumenti, reti e forme di organizzazione possano rafforzare la cittadinanza attiva e la capacità dei territori periferici di rappresentare i propri bisogni e le proprie visioni.

Il tavolo “Custodire biodiversità” affronterà invece il rapporto tra produzione alimentare, lavoro e tutela degli ecosistemi. Il confronto si concentrerà sui modelli agricoli e pastorali capaci di mantenere viva la biodiversità, generare economie locali e trasmettere competenze, pratiche e conoscenze legate ai territori.

Un ulteriore gruppo di lavoro sarà dedicato al turismo e proverà a interrogarsi su quali forme di accoglienza e frequentazione possano essere compatibili con la vita quotidiana delle comunità residenti, evitando processi di consumo eccessivo dei territori montani. “Scopriamoci” sarà invece il tavolo dedicato ai temi della narrazione e degli immaginari delle terre alte. Il punto di partenza sarà una domanda semplice ma centrale: come raccontare oggi la montagna senza ridurla a stereotipo o cartolina? L’ultimo tavolo di confronto riguarderà infine l’abitare la montagna nella sua dimensione più quotidiana: servizi, relazioni, accessibilità, diritto a vivere e costruire futuro nelle terre alte.

Montagna 2050 è realizzata con il sostegno della Fondazione Caritro e del Comitato Trento Capitale Italiana ed Europea del Volontariato 2024. I partner territoriali per l’appuntamento del 23 maggio sono l’ASUC di Sopramonte, l’ASUC di Baselga del Bondone e l’ASUC di Vigolo Baselga. Al termine dei lavori un momento conviviale realizzato in collaborazione con l’Osteria Sant’Anna. Ingresso libero e gratuito a tutte le attività.