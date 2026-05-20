Al Parco Nikolajewka di Rovereto sabato una giornata dedicata alla street art

Sabato 23 maggio 2026 il Parco Nikolajewka di Rovereto ospiterà SPRAY VIBES Street Art Jam, una grande jam di street art aperta alla cittadinanza che trasformerà lo spazio pubblico in un luogo di creatività condivisa, rigenerazione urbana e incontro tra generazioni. L’iniziativa è promossa da Tra le Rocce e il Cielo APS nell’ambito delle attività del Tavolo Street Art Rovereto, organismo permanente che coinvolge giovani, scuole, artiste e artisti, associazioni e amministrazione comunale nella definizione di una nuova politica cittadina dedicata all’arte urbana, ed è sostenuta dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Rovereto.

“Il Parco Nikolajewka si trasforma in un laboratorio di creatività a cielo aperto – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili e Partecipazione del Comune di Rovereto, Michele Dorigotti – e questo è il risultato più bello del Tavolo Street Art. Sosteniamo con convinzione questo progetto perché unisce rigenerazione urbana, protagonismo giovanile e partecipazione, e che vede l’arte urbana in dialogo con l’ambiente, coinvolgendo le scuole e le famiglie”.

Tra i protagonisti del percorso ci sono studenti e studentesse e insegnanti del Liceo Artistico Depero, insieme a Relab Video e all’organizzazione olandese Stichting Creative Horizons. Lo scorso autunno il progetto ha dato vita a una mappatura condivisa dei muri urbani destinati alla libera espressione artistica, e a laboratori per giovani e studenti. La jam del 23 maggio rappresenta un nuovo passo di questo percorso partecipativo. Per tutta la giornata, dalle 9.00 alle 20.00, il parco tra via Prima Armata e via Lungo Leno Sinistro si trasformerà in una galleria a cielo aperto dove artiste, artisti e cittadinanza potranno vivere insieme una giornata dedicata all’arte urbana, alla musica e alla socialità. I murales realizzati durante l’evento racconteranno il rapporto tra uomo e natura, cercando una connessione visiva e concettuale con il Parco Nikolajewka e con il suo contesto urbano. Le opere nasceranno sulle nicchie della parete verso Piazzale Santa Maria, con l’obiettivo di creare interventi artistici in dialogo con l’ambiente circostante.

Tra gli ospiti della Street Art Jam saranno presenti Silvia Gadda, Rayden Elodie e Ginko, che porteranno il proprio stile artistico all’interno dello spazio pubblico roveretano, e 12 giovani street artist che arrivano da tutta la provincia. La mattinata si aprirà con il tour dei murales in bicicletta, un itinerario guidato tra alcune delle opere di street art più significative della città, per scoprire Rovereto da una prospettiva originale e dinamica. Per le più piccole e i più piccoli sono in programma i laboratori creativi “Trova il tuo animale guida”, curati da Yolina Kuleva e Roberta Folgheraiter, un’esperienza artistica dedicata a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che unisce immaginazione, disegno e relazione con il mondo naturale.

Nel pomeriggio spazio alla creatività urbana partecipata con “Ti disegno la maglietta”, il laboratorio a ciclo continuo curato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico Depero: chiunque potrà portare una t-shirt, un paio di jeans o un capo da personalizzare e trasformarlo in un pezzo unico attraverso interventi grafici e artistici dal vivo. Ad animare il parco saranno anche i flashmob hip hop di Azione Danza, che scandiranno il pomeriggio con incursioni ritmiche e coreografie urbane. Sempre nel pomeriggio arriveranno al parco le Majorettes della Banda di Lizzana, guidate da Valentina Maino, protagoniste di una parata itinerante che attraverserà il centro cittadino – da Piazza Rosmini a via Mazzini, via Garibaldi, via Dante e via Prima Armata – portando musica, movimento ed energia fino al cuore della jam. La programmazione musicale vedrà protagonista anche il live act della scuola Depero, una vera e propria maratona sonora dedicata alla cultura hip hop e urban, con le voci di Maia Minutillo e Anna Villa accompagnate da Michela Agata Messina, Leo Parolini, Moses Peter, Gabriele Curiae e Gabriele Boni, e con la partecipazione di Andra Onti e Pietro Dapor. A seguire, il palco ospiterà Hip Hop Relab, con tre progetti musicali che rappresentano diverse sfumature della scena urban trentina: JCX, artista roveretano che fonde rock alternativo e hip hop; Emanuel, cantante di Volano influenzato da rap, indie e sonorità contemporanee; e GEIDI, rapper trentino che porta sul palco un linguaggio crudo e diretto, caratterizzato da metriche serrate e contaminazioni tra generi. Ci sarà anche “Baracca JukeBox” della compagnia Baracca Attack, uno spettacolo di circo contemporaneo per tutte le età fatto di giocoleria, acrobazie, equilibrismi e atmosfere rétro, capace di trasformare il parco in uno spazio sospeso tra immaginazione, poesia e meraviglia. Durante tutta la giornata sarà presente anche DOGALI BURGER HOUSE con proposte food & beverage. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti.