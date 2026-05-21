Sabato 23 maggio iniziano le attività alla Cappella di Sant’Adalberto, nel parco di Gocciadoro

Il parco di Gocciadoro

Prendono il via le attività previste dal patto di collaborazione dedicato alla valorizzazione della Cappella di Sant’Adalberto, nel parco Gocciadoro. Il primo appuntamento è in programma sabato 23 maggio alle ore 10.30 con una Lezione aperta di canto corale condotta da Tarcisio Tovazzi insieme al gruppo di canto corale di Finisterrae Teatri.

L’incontro sarà un’occasione per sperimentare il canto come esperienza condivisa e per avvicinare la comunità alla dimensione sonora della Cappella, uno spazio concepito e voluto per il canto sacro, che diventa oggi luogo di incontro, ascolto e riscoperta attraverso una serie di iniziative aperte alla cittadinanza.

Il patto vede come protagoniste l’associazione Finisterrae Teatri, promotrice della proposta di collaborazione, e la Trentino Art Academy, impegnate nell’organizzazione di attività di approfondimento culturale e spirituale attraverso la musica sacra. Con concerti, momenti di ascolto, percorsi di avvicinamento al canto sacro e altre occasioni che permetteranno l’apertura della Cappella, il progetto intende infatti rispondere al bisogno diffuso di bellezza, raccoglimento e profondità, valorizzando al contempo un luogo di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico.

Domenica 24 maggio torna ad animarsi anche il Malgone di Candriai con la Festa di inizio estate. La giornata si apre alle ore 9 con “Camminiamo assieme”, un’escursione con i bastoncini della durata di circa un’ora e mezza promossa dalla cooperativa Amica. L’attività, rivolta a tutti senza necessità di prenotazione, sarà condotta da Roberto De Gasperi, laureato in Scienze motorie e chinesiologo.

Il pomeriggio proseguirà alle 14.30 con l’escursione etnobotanica nei boschi limitrofi al Malgone, lungo un percorso che mette in relazione natura, saperi locali e osservazione diretta dell’ambiente. La passeggiata, promossa e guidata dalla Pro Loco Monte Bondone, porterà i partecipanti alla scoperta delle piante officinali spontanee del territorio, con approfondimenti sulle loro caratteristiche, sugli habitat di crescita e sugli usi tradizionali nella cultura montana trentina.

Per maggiori informazioni sul patto di collaborazione che disciplina la cura del Malgone di Candriai, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune.