Mercoledì 27 maggio a Trento musei gratis per bambini ed adolescenti

Anche quest’anno, mercoledì 27 maggio Trento celebra l’anniversario della ratifica della Convenzione internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con la rassegna Diritti in movimento, ma gli eventi non si esauriscono in una sola giornata. In programma, da domenica 24 a sabato 30 maggio laboratori creativi, mostre, incontri e passeggiate per riflettere su come la tecnologia debba essere un mezzo per avvicinarci e non per isolarsi. Continua, dopo l’esperienza dello scorso autunno, la riflessione sul tema del benessere relazionale e digitale con gli eventi realizzati in collaborazione tra i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole e i diversi enti del territorio.

Musei gratuiti. Novità del 2026, l’ingresso gratuito nella giornata di mercoledì al Castello del Buonconsiglio, alla Villa di Orfeo, allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, alla Galleria Civica, al Museo Diocesano, alla Fondazione Museo Storico del Trentino (Museo Gianni Caproni e Novecento Trentino) per tutti i bambini, i ragazzi e i loro accompagnatori. Una scelta significativa e importante, pensata per dare la possibilità di conoscere la ricchezza artistica e storica della città non solo ai suoi giovani cittadini, ma anche a coloro che ne condividono il percorso di crescita e formazione.

La cartolina delle relazioni. In continuità con quanto fatto lo scorso novembre, anche per questa edizione primaverile tutti potranno partecipare a un gesto simbolico e profondo: scrivere un messaggio su una cartolina dedicata ai diritti e alle relazioni. A bambine, bambini, ragazze e ragazzi verrà chiesto di rivolgere un pensiero a un adulto significativo, per ricordare che ogni relazione, anche la più semplice, contribuisce a costruire benessere condiviso.

Le azioni collettive. Sono in programma diverse azioni collettive nei quartieri e nei parchi realizzate da servizi educativi, nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado nei vari quartieri della città per festeggiare insieme i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tra queste, laboratori, letture, canti, girotondi e passeggiate nelle mattine del 20, 26, 27 e 28 maggio ai nidi d’infanzia Clarina, Viale dei Tigli e Europa, alle scuole dell’infanzia Clarina, Piccolo Mondo e San Bartolomeo, alla scuola primaria Clarina nei tre parchi Corti Fiorite, Maria Teresa d’Asburgo e Langer, al nido d’infanzia e alla scuola dell’infanzia Albero del Sole di Madonna Bianca, al Punto prestiti di Madonna Bianca – Spazio Oltre, al nido d’infanzia Magicocastello e alle scuole dell’infanzia di Piedicastello, Sacro Cuore e San Martino, al nido e alla scuola dell’infanzia di Villazzano, al nido d’infanzia il Trenino, al nido Asuit, alle scuole dell’infanzia Sant’Antonio e Crosina Sartori, alla scuola dell’Ospedale e all’istituto comprensivo Trento 3 al parco del Salè.

I laboratori. “L’amico è…”, è il laboratorio per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che dal 25 al 29 maggio, dalle 16 alle 18, potranno ritrovarsi per parlare di amicizia. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa Arianna a La Casetta in via Avisio, è aperta solo per gli iscritti al Centro.

Mercoledì mattina, al nido d’infanzia Oltrecastello e alla scuola Lorenzin, è in programma il laboratorio dedicato ai bambini dagli 0 ai 6 anni per esplorare il mondo delle formiche e le loro abitudini con dei “biscotti speciali”, che saranno preparati insieme e offerti alle formiche. Questa esperienza permetterà non solo di indagare e mettere in relazione il proprio vissuto, ma anche di trasformare l’esperienza in sapere condiviso, per comprendere che la conoscenza è costruire significato e diventare più libero.

Mercoledì al parco di Martignano, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18, ci saranno i laboratori di scoperta, gioco ed esplorazione organizzati dal servizio Infanzia e istruzione del Comune e dedicati alle bambine e ai bambini da 0 a 10 anni, accompagnati dagli adulti di riferimento.

I laboratori “Piccole grandi voci”, organizzati dalla Comunità Murialdo Trentino Alto Adige, sono in programma a Villa Rizzi al mattino con la scuola dell’infanzia, dalle 10 alle 11, e il pomeriggio, dalle 14.30, con la scuola primaria di Sardagna. Seguirà un momento conclusivo con le famiglie e merenda tutti insieme.

“EsplorAZIONI in Castello” è l’attività di esplorazione in programma mercoledì dalle 14 alle 16.30 al Castello del Buonconsiglio e rivolta a bambine, bambini e famiglie, che saranno guidati da materiale operativo per scoprire in autonomia gli spazi. Per iscriversi, mandare un’email a education@buonconsiglio.it.

“Un tempo di comunità: diritti in gioco” è l’attività pensata per supportare curiosità, movimento, relazione e scoperta nei bambini e nelle bambine da 0 a 6 anni, accompagnati dai loro genitori. L’appuntamento è per mercoledì al Parco di Melta dalle 15.30 alle 17.30, sarà un’occasione per vivere l’area verde come spazio di incontro, crescita e benessere, dove il gioco diventa un diritto da vivere insieme. L’iniziativa coinvolge i nidi d’infanzia di Gardolo, Roncafort, Meano, Interporto e Solteri.

Nella sede di Epicentro a Ravina, mercoledì dalle 16.30 alle 18 è in programma il laboratorio creativo dedicato al diritto di accogliere ed essere accolti, di curare ed essere curati, con un piccolo momento di merenda al parco. Per iscriversi, scrivere a epicentro@progetto92.net.

Al parco Duca d’Aosta, giovedì 28 dalle 16 alle 18, ci sarà “Cosa ci unisce?”, una festa per tutte le famiglie, che potranno divertirsi con giochi, letture e con una merenda tutti insieme. L’iniziativa è organizzata da Punto Famiglie, ufficio Beni comuni, Comitato Wiwo i Casoni e associazione Andromeda.

Sono due i laboratori organizzati dalla cooperativa Arianna. “Siamo tutti connessi”, in programma dal 25 al 29 maggio nel pomeriggio e il 30 maggio al mattino al Giocalaboratorio in via San Francesco, al Cortile in via Filzi e al Giocastudiamo Solteri Magnete, è l’iniziativa rivolta a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado iscritti al Centro per scoprire le connessioni che ci legano. “Connessioni” è invece il laboratorio previsto nella saletta circoscrizionale di Spini di Gardolo, venerdì 29 maggio dalle 20 alle 22, e dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 anni per conoscersi, raccontarsi e collaborare usando la creatività, la fiducia e poche parole.

Allo Spazio archeologico del Sas e alla Villa romana di Orfeo, le famiglie potranno andare alla scoperta dei colori nascosti nell’antica città romana di Tridentum, per imparare che i Romani non vivevano in un mondo in bianco e nero. L’appuntamento, organizzato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici, è in programma sabato 30 maggio alle 10.

La Galleria Civica di Trento, nel pomeriggio di sabato, dalle 14 alle 17 propone “Insieme”, una divertente occasione per realizzare costruzioni colorate e creative e giocare sull’idea di personaggi che hanno una loro identità, ma che possono cambiarla, incrociandola con quella di figure a loro vicine. L’entrata è a pagamento.

L’installazione ai Solteri. Nel quartiere dei Solteri, martedì 26 maggio dalle 15 alle 17 sarà esposta l’installazione curata dalla cooperativa Arianna “Non calpestare i diritti”, che prevede una serie di cartelli “stradali” creati da ragazze e ragazzi sul tema dei diritti.

Percorsi al Buonconsiglio. “Il tesoro dentro di me” è un percorso museale che, partendo dal motto antico ma ancora attuale “Conosci te stesso”, accompagna bambini e bambine in un’esperienza che intreccia patrimonio culturale, scoperta personale ed educazione emotiva. L’appuntamento è per domenica 24 maggio alle 15, con iscrizione obbligatoria scrivendo a education@buonconsiglio.it (l’entrata al Castello è a pagamento).

“Se una mattina al Castello…” è la passeggiata organizzata da Spazio Koinè tra le mura del Castello del Buonconsiglio mercoledì 27 maggio dalle 9.30 alle 11.30, al termine della quale è previsto un pic-nic all’interno del giardino. Per partecipare, è necessario iscriversi scrivendo a koine@progetto92.net.

Al Museo storico. Al Museo storico, nei pomeriggi dal 25 al 28 maggio, sono in programma visite guidate gratuite e un piccolo percorso autogestito pensato per esplorare lo spazio museale e individuare elementi legati all’infanzia nella storia del Novecento Trentino. Per partecipare è possibile scrivere a edu@museostorico.it.

Al Museo Diocesano. “Dentro lo scrigno… Caccia ai tesori del Museo Diocesano Tridentino” è il laboratorio di ricerca che si sviluppa tra le opere della collezione del Museo, per scoprire i segreti delle tecniche artistiche con cui sono state realizzate. Quattro le date da segnare in agenda il 25, 27, 28 e 29 maggio dalle 16 alle 18 (iscrizioni scrivendo a prenotazioni@mdtn.it).

Flash mob dei diritti. Mercoledì 27, dalle 16 alle 18, lungo un tratto di via Belenzani e di via Roma, ci sarà il Flash mob dedicato al tema dei diritti: attraverso una “provocazione urbana”, ragazzi e educatori inviteranno i passanti alla riflessione sul tema delle “Connessioni”. L’evento è curato dal Centro di aggregazione giovanile L’area (Appm).

Incontri di formazione. I bambini e le bambine iscritti al Giocastudiamo di Villazzano, mercoledì 27 maggio dalle 17 alle 18, intervisteranno i Vigili del Fuoco, per scoprire il loro lavoro fatto di aiuto, protezione e responsabilità verso la comunità. L’attività, curata dall’associazione Tre Fontane, permetterà di collegare l’esperienza concreta dei soccorritori ai diritti fondamentali di bambine e bambini, come il diritto alla sicurezza, alla protezione e al benessere, stimolando curiosità, consapevolezza e partecipazione attiva. L’intervista sarà poi aperta a tutta la comunità.

Mostre. Alla Biblioteca dei Ragazzi nella Palazzina Liberty sarà visitabile la mostra bibliografica sull’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 “Istruzione di qualità”. L’esposizione è aperta dal 25 al 30 maggio il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 18.30. E ancora, mercoledì 27 maggio, nella Lobby del Muse sarà allestito uno spazio dedicato a bambine, bambini e adolescenti, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tutte le informazioni e il calendario degli appuntamenti sono disponibili sul sito di Trento Giovani.