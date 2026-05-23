Temperature in aumento, attenzione ai corsi d’acqua

Cgil Trentino: “Fermare le attività lavorative nelle ore più calde”

Fermare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata, almeno nei settori dove più alto è il rischio per la salute. Cgil e Fillea chiedono alla Provincia di Trento di emanare un’ordinanza per tutelare in modo più efficace lavoratrici e lavoratori. “Non chiediamo niente di più di quanto non sia già previsto nelle linee […]