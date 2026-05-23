Temperature in aumento, attenzione ai corsi d’acqua

Le giornate più calde portano con sé un aumento delle presenze lungo fiumi e torrenti del Trentino. Proprio in questo periodo, però, alcuni corsi d’acqua interessati dalla presenza di impianti idroelettrici possono essere soggetti a variazioni della portata. Per questo, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna invita la popolazione a prestare particolare attenzione nel frequentare le aree immediatamente vicine alle sponde, adottando comportamenti prudenti. Le previsioni di Meteotrentino indicano peraltro, almeno fino a martedì prossimo, un ulteriore aumento delle temperature con valori particolarmente elevati per il periodo.
Accanto all’aumento delle temperature, potranno verificarsi locali rovesci o temporali di calore, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, rendendo ancora più importante mantenere attenzione e prudenza nelle aree fluviali. Per questo è importante prestare la necessaria attenzione.
Nell’ambito di un confronto promosso da Terna Spa con le strutture regionali e nazionale di Protezione civile, è emerso come anche i corsi d’acqua del Trentino sui quali insistono centrali idroelettriche potranno registrare variazioni del flusso legate al funzionamento degli impianti.
Nei mesi primaverili ed estivi, l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili non programmabili può rendere necessaria – per garantire l’equilibrio e la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale – la modulazione o la temporanea riduzione della produzione di alcuni impianti idroelettrici. Si tratta di operazioni disposte da Terna nell’ambito del proprio ruolo di gestore della rete di trasmissione nazionale.